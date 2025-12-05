Đọ khả năng xử lý tác vụ giữa AI trên Samsung và iPhone

Một số tính năng liên quan đến nhận diện hình ảnh, tóm tắt nội dung và hỗ trợ lịch trình đang cho ra kết quả khác nhau giữa Gemini trên Samsung và ChatGPT trên iPhone.

Đây đều là những tác vụ quen thuộc, giúp thể hiện rõ khả năng hỗ trợ người dùng của từng nền tảng AI trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Video dưới đây sẽ minh họa cụ thể các tình huống mà AI trên Samsung xử lý linh hoạt hơn Apple.

AI Samsung khiến AI Apple phải học hỏi? (Video: Đoàn Thủy).

Video: Đoàn Thủy