iPhone Air tiếp tục gây thất vọng

Dòng sản phẩm iPhone Air có mức độ khấu hao trung bình lên đến 44,3%, cao nhất kể từ phiên bản iPhone 14 Plus và iPhone 13 Mini. Đáng nói, cả iPhone 14 Plus và iPhone 13 Mini đều là những mẫu máy không thành công của Apple.

Báo cáo cho biết iPhone 17‌ có mức khấu hao trung bình 34,6% sau 10 tuần mở bán. Con số này tốt hơn đáng kể so với mức trượt giá 39% của dòng sản phẩm iPhone 16 vào năm ngoái.

iPhone Air là dòng sản phẩm mất giá nhanh nhất khi bán lại (Ảnh: 9to5mac).

So sánh với một số sản phẩm tiền nhiệm trong cùng khoảng thời gian, iPhone 15 có mức khấu hao trung bình 31,9%, trong khi iPhone 14 là 36,6%.

Kể từ khi ra mắt vào tháng 9, iPhone Air đã không nhận được sự quan tâm của người dùng toàn cầu. Nhiều báo cáo chỉ ra rằng Apple đã buộc phải cắt giảm sản lượng và thu hẹp quy mô sản xuất đối với mẫu máy này do doanh số quá thấp.

Nhà máy Foxconn được cho là đã ngừng toàn bộ dây chuyền sản xuất đối với iPhone Air. Trong khi đó, các báo cáo cho biết một đối tác cung ứng khác là Luxshare cũng đã ngừng sản xuất thiết bị vào cuối tháng 10.

Theo MacRumors, doanh số đáng thất vọng của iPhone Air đã khiến cho hàng loạt hãng di động Trung Quốc hủy bỏ hoặc đóng băng các dự án liên quan đến điện thoại siêu mỏng.

Doanh số đáng thất vọng của iPhone Air khiến trào lưu điện thoại siêu mỏng sụp đổ (Ảnh: GSMArena).

Xiaomi được cho là đã lên kế hoạch sản xuất một "mẫu Air đích thực" để cạnh tranh với sản phẩm của Apple. Trong khi đó, vivo cũng dự kiến tạo ra một chiếc điện thoại dòng S với thiết kế siêu mỏng. Tuy nhiên đến nay, cả hai công ty đều đã dừng các dự án liên quan.

iPhone Air được đánh giá là nỗ lực lớn của Apple trong việc cố gắng tạo ra một chiếc điện thoại với thiết kế mới mẻ. Tuy vậy, để đạt được độ mỏng 5,6mm, thiết bị đã phải đánh đổi hàng loạt trải nghiệm sử dụng liên quan đến pin, camera.

Theo The Information, phản ứng tiêu cực từ người dùng đã khiến Apple phải trì hoãn việc ra mắt iPhone Air 2. Công ty còn phải làm nhiều điều để cải thiện dòng sản phẩm thế hệ tiếp theo.