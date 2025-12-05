Người Việt quan tâm chủ đề nào nhất trên Internet trong năm 2025?

Google hiện là công cụ tìm kiếm phổ biến nhất trên toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Những chủ đề, từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Google sẽ thể hiện được mối quan tâm của hầu hết người dùng Internet tại Việt Nam.

Mới đây, Google vừa công bố những từ khóa, chủ đề, nội dung và sự kiện nổi bật được người dùng Internet tại Việt Nam quan tâm, tìm kiếm nhiều nhất trên trang web của hãng trong năm 2025.

Các từ khóa về AI được người dùng Internet tại Việt Nam quan tâm và tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong năm 2025 (Ảnh: Google).

Trong đó, AI (trí tuệ nhân tạo) đã trở thành một trong những chủ đề nóng được người dùng tại Việt Nam quan tâm và tìm kiếm nhiều nhất trong năm qua, với 5/10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất liên quan đến AI.

Deep Seek, công cụ AI đến từ Trung Quốc, đã trở thành từ khóa được người dùng Internet tại Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2025. Deep Seek đã trở thành một hiện tượng trên toàn cầu khi được ra mắt vào đầu năm 2025, được giới công nghệ và người dùng đánh giá cao về khả năng phản hồi các câu hỏi.

Việc từ khóa “Deep Seek” đứng đầu danh sách từ khóa tìm kiếm cho thấy người dùng Internet tại Việt Nam cũng đã rất quan tâm đến công cụ AI này.

4 từ khóa khác liên quan đến AI được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam bao gồm ChatGPT (xếp thứ 2), Gemini (xếp thứ 4), Pixverse AI (hạng 5) và Grok (hạng 6). Đây đều là những công cụ AI được người dùng tại Việt Nam yêu thích và sử dụng phổ biến.

Ngoài các từ khóa về AI, người dùng Internet tại Việt Nam cũng đã quan tâm và tìm kiếm các nội dung liên quan đến những bộ phim được yêu thích trong năm 2025, với 4/10 từ khóa tìm kiếm nhiều nhất trên Google liên quan đến các bộ phim.

Cụ thể, xếp vị trí từ thứ 7 đến 10 về lượt tìm kiếm nhiều nhất trên Google tại Việt Nam đều là tên của các bộ phim, bao gồm “Mưa đỏ”, “Khi cuộc đời cho bạn quả quýt”, “Squid games 2” và “Khom lưng”.

Trong số các nội dung tin tức được người dùng Internet tại Việt Nam quan tâm và tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong năm qua, các từ khóa liên quan đến bão chiếm 7/10 vị trí. Đây là điều dễ hiểu khi trong năm qua, Việt Nam đã liên tục phải hứng chịu sự tàn phá của nhiều cơn bão mạnh, gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản.

Tuy nhiên, chủ đề tin tức được người dùng Việt quan tâm và tìm kiếm nhiều nhất lại là Giải vô địch bóng đá thế giới các câu lạc bộ, giải đấu được diễn ra tại Mỹ hồi tháng 6 và 7 vừa qua. Từ khóa “FIFA Club World Cup” đã xếp hạng nhất về chủ đề tin tức được tìm kiếm nhiều trên Google Việt Nam trong năm qua.

Bạn đọc có thể xem chi tiết các nội dung được quan tâm và tìm kiếm nhiều nhất trên Google tại Việt Nam trong năm 2025 được chia theo từng chủ đề riêng biệt tại đây.