HLV Malaysia nói về sức mạnh tuyển nữ Việt Nam khi thắng đậm 7-0

Trong trận mở màn SEA Games 33 vào tối 5/12, tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 7-0 trước Malaysia. Đây là thất bại nặng nề nhất của tuyển nữ Malaysia ở đấu trường SEA Games trong lịch sử.

Tuyển nữ Việt Nam thắng đậm 7-0 trước Malaysia (Ảnh: Anh Khoa).

Phát biểu sau trận đấu, HLV tuyển nữ Malaysia, Joel Cornelli, thừa nhận: “Dĩ nhiên khi bắt đầu trận đấu, chúng tôi không hề nghĩ sẽ thua 0-7 trước tuyển nữ Việt Nam. Chúng tôi hiểu rõ sự khác biệt về thể lực, thứ hạng và chất lượng giữa hai đội”.

HLV Cornelli cho biết những bàn thua sớm khiến Malaysia mất hoàn toàn sự tổ chức lẫn niềm tin. Ông nói thêm: “Họ ghi bàn rất sớm và chúng tôi mất đi sự tự tin. Chúng tôi cố giữ cấu trúc đội hình, nhưng tuyển nữ Việt Nam thay đổi cách chơi liên tục. Chúng tôi đánh mất quyền kiểm soát trong hiệp 1. Malaysia đã để lộ quá nhiều khoảng trống. Sự chênh lệch trình độ của hai đội là quá lớn.

Tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu cùng nhau trong thời gian dài. Cầu thủ số 23 (Nguyễn Thị Bích Thùy) là một cầu thủ rất xuất sắc. Họ mạnh mẽ, chủ động và quyết đoán”.

Chiến lược gia người Brazil thừa nhận ông cần thêm thời gian để tái thiết đội bóng, vốn đã không giành được huy chương SEA Games kể từ năm 1995.

Ông chia sẻ “Tôi mới làm việc ở đây 6 tháng. Chúng tôi cần thêm thời gian chuẩn bị, đưa các cầu thủ trẻ hòa nhập và phát triển. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, hy vọng ở trận tới có thể chơi tốt hơn và lấy lại tinh thần”.

HLV Joel Cornelli thừa nhận tuyển nữ Việt Nam quá mạnh so với Malaysia (Ảnh: Anh Khoa).

Ở lượt trận thứ hai, tuyển nữ Malaysia sẽ đối đầu với Myanmar, đội vừa thắng 2-1 trước Philippines ở lượt mở màn. HLV Cornelli khẳng định đội nhà vẫn còn cơ hội nếu cải thiện khả năng phòng ngự. Ông nói: “Ngay ngày mai chúng tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị cho trận gặp Myanmar.

Hôm nay là một ngày tệ hại với chúng tôi. Tôi sẽ cố gắng giúp các cầu thủ lấy lại sự tự tin. Trước mắt chúng tôi vẫn còn hai trận. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ chiến đấu”.