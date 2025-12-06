Người phụ nữ nằm bất động cạnh bãi rác sau tiếng nổ lớn

Ngày 6/12, nguồn tin của phóng viên Dân trí, Công an xã Diễn Châu (Nghệ An) phối hợp các cơ quan liên quan đang xác minh nguyên nhân một người phụ nữ bị thương nghi do vụ nổ trong bãi rác trên địa bàn.

Anh T.V.D. (trú tại xã Diễn Châu) cho biết khoảng 8h30 cùng ngày, khi đang ở trong nhà, anh nghe một tiếng động lớn và nghĩ do lốp xe tải bị nổ.

Khoảng 5 phút sau, anh D. đi đổ rác tại bãi rác tự phát gần nhà, phát hiện một phụ nữ nằm bất động trên đường cạnh bãi rác, đầu và mặt bị thương nặng.

Nạn nhân sau đó đã được người dân và cán bộ xóm hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin anh D. cung cấp, trước khi có vụ nổ xảy ra, một số người dân đi bắt ốc thấy nạn nhân vào bãi rác nhặt phế liệu. Bên cạnh bãi rác có dựng chiếc xe đạp, nghi của người này.

Danh tính nạn nhân vẫn chưa được xác định.