Hai ứng dụng hữu ích cần có trên điện thoại trước khi bão đổ bộ

Từ tháng 8 cho đến nay, Việt Nam đã phải liên tục hứng chịu 4 cơn bão đổ bộ trực tiếp vào đất liền. Vào ngày 6/10 tới đây, cơn bão số 11 (bão Matmo) cũng được dự báo sẽ đổ bộ vào các tỉnh, thành miền Bắc nước ta, gây ra mưa lớn trên diện rộng.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo hướng di chuyển của bão Matmo (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam).

Dưới đây là hai ứng dụng có chức năng cung cấp thông tin về hướng di chuyển, phạm vi ảnh hưởng của các cơn bão và nhận được cảnh báo về những khu vực có nguy cơ bị sạt lở, giúp bạn chủ động ứng phó với bão, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do cơn bão gây ra.

Ứng dụng theo dõi, dự đoán hướng di chuyển của bão theo thời gian thực

Trước khi bão đổ bộ vào đất liền, một vấn đề được nhiều người quan tâm là hướng di chuyển và hoàn lưu của cơn bão có ảnh hưởng đến khu vực mình đang sinh sống hay không.

Để theo dõi, dự đoán hướng di chuyển của bão theo thời gian thực cũng như biết được hoàn lưu của các cơn bão, người dùng có thể nhờ đến ứng dụng mang tên gọi Windy.

Windy là ứng dụng miễn phí, hiển thị tình trạng thời tiết một cách trực quan dựa trên ảnh vệ tinh. Thông tin hiển thị trên Windy sẽ giúp người dùng nhìn thấy rõ hướng đi cũng như hoàn lưu của các cơn bão gây ra. Đặc biệt Windy còn dự báo hướng di chuyển của các cơn bão một cách trực quan trên bản đồ.

Windy là ứng dụng dự báo thời tiết trực quan và có độ chính xác cao, thường được sử dụng bởi các vận động viên nhảy dù, lướt sóng... chuyên nghiệp để nắm bắt thông tin về thời tiết cũng như hướng gió.

Người dùng Android có thể tải về ứng dụng miễn phí tại đây. Người dùng iOS download ứng dụng tại đây.

Sau khi cài đặt và kích hoạt, bạn cấp phép để ứng dụng Windy xác định vị trí hiện tại của người dùng giúp nhận diện chính xác hơn khu vực bạn đang sống.

Ứng dụng cũng cho phép người dùng thiết lập các thông số để sử dụng khi dự báo thời tiết, chẳng hạn đơn vị nhiệt độ, đơn vị tốc độ gió. Chọn đơn vị tương ứng và nhấn nút "Hoàn tất" ở hộp thoại hiện ra.

Vị trí của bão Matmo hiển thị trên bản đồ của ứng dụng Windy (Ảnh chụp màn hình).

Để tìm hiểu về dự báo hướng di chuyển của cơn bão này, bạn nhấn và chọn mốc thời gian ở thanh trượt thời gian bên dưới giao diện ứng dụng, lập tức vị trí dự đoán của cơn bão vào thời điểm được chọn sẽ hiển thị trên giao diện ứng dụng.

Để nhìn rõ hơn dự đoán về hướng di chuyển của các cơn bão, bạn có thể nhấn nút “Play” ở góc dưới bên trái (biểu tượng tam giác), lập tức ứng dụng sẽ hiển thị đường đi dự đoán của cơn bão này trên bản đồ theo từng mốc thời gian, từ đó giúp bạn biết được cơn bão sẽ di chuyển theo hướng nào và sẽ đổ bộ vào vị trí nào của nước ta.

Dự báo hướng di chuyển và phạm vi gây mưa của bão Matmo (Video: QH).

Ứng dụng Windy không chỉ cần thiết cho những ai sinh sống tại những khu vực có bão đổ bộ, mà còn hữu ích với những ai muốn quan tâm đến hướng di chuyển của bão hoặc muốn biết khu vực của mình có mưa lớn do hoàn lưu của bão gây ra hay không.

Ứng dụng cảnh báo những điểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét theo thời gian thực

Bão và hoàn lưu bão luôn gây ra mưa lớn trên một phạm vi rộng. Mưa lớn không chỉ gây ngập lụt, nguy cơ lũ quét và còn có thể dẫn đến sạt lở, gây ra hậu quả nghiêm trọng cả tài sản lẫn con người.

Để chủ động ứng phó với nguy cơ sạt lở, đặc biệt tại những khu vực đồi núi, GS. TS. Đỗ Minh Đức, Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, và các cộng sự đã phát triển một ứng dụng mang tên gọi “Sạt lở Việt Nam".

Ứng dụng được tích hợp trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn, dựa vào tình trạng thời tiết, lượng mưa… để đưa ra cảnh báo.

Hiện ứng dụng đã có mặt trên smartphone chạy Android lẫn iPhone. Để cài đặt ứng dụng, bạn truy cập vào kho ứng dụng Google Play (dành cho nền tảng Android) hoặc App Store (dành cho iPhone), tìm kiếm từ khóa “Sạt lở Việt Nam” và tiến hành cài đặt ứng dụng vào thiết bị.

Sau khi cài đặt, trong lần đầu khởi chạy, ứng dụng sẽ yêu cầu người dùng cấp phép để truy cập vào vị trí của thiết bị, điều này sẽ cho phép ứng dụng đưa ra cảnh báo nếu khu vực bạn đang sinh sống có nguy cơ cao bị sạt lở hoặc lũ quét.

Sau khi nhấn nút cấp phép truy cập vị trí, bạn nhấn tiếp nút “Cho phép” để ứng dụng gửi cảnh báo đến smartphone khi có nguy cơ sạt lở, lũ quét xảy ra.

Nhấn tiếp vào nút “OK” tại hộp thoại hiện ra tiếp theo, chọn “Sạt lở Việt Nam” tại danh sách và chọn “Luôn cho phép” để cấp quyền truy cập vị trí cho ứng dụng.

Sau khi hoàn tất các bước thiết lập, trên giao diện của ứng dụng sẽ hiển thị những khu vực có nguy cơ bị sạt lở và chia ra nhiều cấp độ khác nhau, trong đó những khu vực nào hiển thị tam giác màu vàng nghĩa là nguy cơ trung bình, màu đỏ là nguy cơ cao và màu tím là nguy cơ rất cao.

Ứng dụng cảnh báo về nguy cơ sạt lở trên diện rộng khi cơn bão số 5 (bão Kajiki) đổ bộ Việt Nam vào cuối tháng 8 (Ảnh chụp màn hình).

Đáng chú ý, ứng dụng cũng dự đoán về nguy cơ sạt lở, lũ quét trong 3 giờ tiếp theo, phụ thuộc vào lượng mưa và các điều kiện thời tiết.

Trong trường hợp khu vực bạn đang sinh sống có nguy cơ cao bị sạt lở, ứng dụng cũng sẽ gửi thông báo đến smartphone của người dùng để cảnh báo.

Dựa vào thông tin và cảnh báo do ứng dụng cung cấp, bạn có thể biết được khu vực mình đang sinh sống có nguy cơ bị sạt lở hay không và trong 3 giờ tiếp theo nguy cơ này sẽ tăng lên hay giảm xuống, từ đó có phương án di dời đến nơi an toàn, đề phòng tai nạn sạt lở có thể xảy ra.

Trên đây là hai ứng dụng hữu ích và nên có trên smartphone của người dùng, không chỉ giúp mỗi cá nhân, gia đình an toàn hơn mà còn góp phần giảm thiểu tổn thất cho cộng đồng.