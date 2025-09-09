iPhone Air cùng loạt iPhone 17 ra mắt

Tháng 9 hàng năm vẫn là thời điểm quen thuộc để Apple trình làng loạt iPhone mới. Những sự kiện đặc biệt ra mắt loạt iPhone của Apple luôn là dịp mà giới công nghệ và những ai yêu thích Apple không thể bỏ qua.

Sự kiện sẽ diễn ra vào 0h ngày 10/9 theo giờ Việt Nam. Ngay trước thời điểm bắt đầu, Dân trí tổ chức buổi trò chuyện công nghệ được truyền hình trực tuyến và livestream trên hệ sinh thái của báo, với sự tham gia của hai reviewer quen thuộc: Rương Công Nghệ (Nguyễn Thái Dương) và Phong Đoàn.

Các khách mời sẽ cùng phân tích, đánh giá và đưa ra nhận định về những sản phẩm mới sẽ được ra mắt trong sự kiện này.

Buổi trao đổi cùng hai reviewer Rương Công Nghệ và Phong Đoàn sẽ diễn ra ngay trước giờ ra mắt iPhone 17 (Ảnh: Trần Vi).

"Nhân vật chính" của sự kiện năm nay chắc hẳn vẫn là loạt iPhone 17, trong đó iPhone 17 Air - chiếc iPhone siêu mỏng của Apple - là sản phẩm được giới công nghệ trông đợi nhiều nhất. iPhone 17 Air sẽ là sản phẩm dùng để thay thế cho biến thể iPhone Plus ra mắt vào năm ngoái.

Theo thông tin rò rỉ, loạt iPhone 17 vẫn sẽ được ra mắt với 4 biến thể khác nhau, bao gồm iPhone 17 (màn hình 6,3 inch), iPhone 17 Air (màn hình 6,6 inch), iPhone 17 Pro (màn hình 6,3 inch) và iPhone 17 Pro Max (màn hình 6,9 inch).

Loạt iPhone 17 vẫn sẽ là “nhân vật chính” được trông đợi nhất tại sự kiện năm nay của Apple (Ảnh minh họa: X).

Những cải tiến đáng trông đợi trên loạt iPhone 17 có thể kể đến màn hình với tần số quét 120Hz trên tất cả các biến thể (kể cả iPhone bản tiêu chuẩn), chip xử lý A19 mạnh mẽ nhất do Apple tự phát triển, những tính năng AI trên nền tảng iOS 26…

Ngoài ra, nhiều khả năng iPhone 17 Air, 17 Pro và 17 Pro Max sẽ được trang bị bộ nhớ RAM lên đến 12GB. Nếu thông tin này chính xác thì đây là lần đầu tiên iPhone có bộ nhớ RAM dung lượng lớn có thể cạnh tranh với smartphone chạy Android.

Ngoài "nhân vật chính" là loạt iPhone phiên bản mới, một số sản phẩm khác của Apple cũng được kỳ vọng ra mắt tại sự kiện lần này, bao gồm đồng hồ thông minh Apple Watch Series 11, Watch Ultra hay tai nghe không dây AirPods thế hệ thứ mới…

Dân trí sẽ tường thuật trực tiếp toàn bộ sự kiện đang rất được trông đợi này.