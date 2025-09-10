Bên cạnh dòng sản phẩm iPhone 17, Apple cũng công bố hàng loạt phụ kiện mới để người dùng có thể sử dụng cùng thiết bị. Trong đó, dây đeo chéo được nhiều người dùng quan tâm khi đây là một món phụ kiện hoàn toàn mới của hãng.

Phụ kiện dây đeo chéo dành cho iPhone 17 có giá gần 1,7 triệu đồng tại Việt Nam (Ảnh chụp màn hình).

Điều đáng chú ý hơn cả là mức giá của sản phẩm này. Trên trang cửa hàng trực tuyến của Apple tại Việt Nam, công ty chào bán sợi dây đeo chéo dành cho iPhone 17 với mức giá gần 1,7 triệu đồng.

Mức giá trên đã khiến cho không ít người dùng tại Việt Nam cảm thấy hoang mang. Nhiều ý kiến cho rằng Apple đã đặt ra một mức giá quá cao cho món phụ kiện này.

"Từ trước đến nay, Apple luôn định giá sản phẩm của họ ở phân khúc cao cấp. Do đó, các thiết bị hay phụ kiện gắn logo Apple đều có giá bán tương đối cao. Nhưng việc hãng định giá một sợi dây đeo gần 1,7 triệu đồng là điều mà tôi chưa thể tưởng tượng được", anh Lê Trọng, một chuyên gia công nghệ, chia sẻ.

Tại các hội nhóm chia sẻ về iPhone trên Facebook, nhiều người dùng cũng bày tỏ sự bất ngờ về mức giá của sợi dây đeo chéo mà Apple vừa ra mắt.

Trên trang web của Apple, công ty cho biết dây đeo chéo được thiết kế để gắn vào ốp lưng, giúp đeo iPhone thuận tiện và rảnh tay hơn. Dây đeo bản nhỏ bằng sợi dệt, được chế tác từ 100% sợi PET tái chế.

Nhiều người dùng cũng bày tỏ sự bất ngờ về mức giá của sợi dây đeo chéo dành cho iPhone 17 mà Apple vừa ra mắt (Ảnh: MacRumors).

Dây đeo có độ dài tối đa 2.080mm và tối thiểu là 1.080mm. Phần nam châm tích hợp với cơ chế trượt bằng thép không gỉ cho phép người dùng điều chỉnh độ dài tùy theo nhu cầu sử dụng.

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Apple tạo ra phản ứng tranh cãi trong cộng đồng khi định giá phụ kiện của hãng. Cách đây không lâu, Apple đã gây bất ngờ khi bán một chiếc khăn lau màn hình với giá 529.000 đồng, hay một chiếc cổng chuyển đổi USB-C sang Lightning có giá gần 1 triệu đồng.