Dòng sản phẩm iPhone 17 Pro được ra mắt (Ảnh chụp màn hình).

Tại thị trường Việt Nam, mức giá khởi điểm của các phiên bản được công bố như sau:

iPhone 17: 25 triệu đồng cho bản 256GB và 31,5 triệu đồng cho bản 512GB.

iPhone Air: 32 triệu đồng (256GB), 38,5 triệu đồng (512GB), và 45 triệu đồng (1TB).

iPhone 17 Pro: 35 triệu đồng (256GB), 41,5 triệu đồng (512GB), 48 triệu đồng (1TB).

iPhone 17 Pro Max: khởi điểm từ 38 triệu đồng cho bản 256GB và lần đầu tiên có phiên bản bộ nhớ 2TB với mức giá 64 triệu đồng.

Mức giá iPhone Pro cao hơn 3 triệu đồng so với thế hệ 2024, trở thành yếu tố cần cân nhắc khi nâng cấp.

Trong khi đó, iPhone Air, mẫu mới trong dòng sản phẩm năm nay, lại thu hút sự quan tâm lớn từ người dùng nhờ thiết kế mỏng nhẹ, nhiều màu sắc trẻ trung.

Anh Phúc Bồ, chủ một đại lý kinh doanh điện thoại tại Hà Nội, dự đoán về phiên bản có thể "cháy hàng" trong giai đoạn đầu mở bán.

iPhone 17 Pro hay iPhone Air có thể gây “sốt”? (Video: Khánh Vi - Minh Nhật).

