Ukraine tung "cú đấm thép" ra mặt trận, quyết kìm chân Nga ở Pokrovsk

Xe tăng M-1 Abrams của Ukraine (Ảnh: Quân đội Ukraine).

Abrams hiện là một trong những dòng xe tăng chủ lực mạnh nhất đang phục vụ trong quân đội Ukraine, và chúng đến đúng thời điểm, khi tuyến phòng thủ phía bắc Pokrovsk của Ukraine nhận được một trong những cú hích lớn nhất có thể nhằm đối phó với các đợt tấn công liên tục của Nga.

Australia gần đây đã hoàn tất việc bàn giao toàn bộ 49 xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams cho Ukraine, đánh dấu một trong những đợt tăng viện quan trọng nhất trong thời gian gần đây đối với lực lượng thiết giáp Ukraine. 37 xe đầu tiên đã được chuyển giao vào đầu mùa hè, trong khi 12 xe còn lại hiện đã cập bến sau một chiến dịch hậu cần phức tạp.

Các kíp lái của Lục quân Australia đã hộ tống các phương tiện này bằng đường biển sang châu Âu, với 5 quân nhân dành tổng cộng 55 ngày trên tàu vận tải để bảo đảm các xe tăng tới nơi an toàn, nguyên vẹn.

Khi tới Ba Lan, các xe Abrams được chuyển vào một cơ sở an ninh, nơi toàn bộ hệ thống vũ khí, khí tài quang học, động cơ và các thành phần cơ động được kiểm tra kỹ lưỡng và chuẩn bị cho việc tham chiến ngay lập tức. Điều này cho thấy đây không phải là viện trợ cho tương lai xa, mà là một đợt bàn giao nhằm tăng nhanh chóng năng lực tác chiến của Kiev.

Các xe Abrams hầu như không phải chờ đợi lâu để ra tiền tuyến, bởi các kíp xe tăng Ukraine đã được huấn luyện và phân công sẵn. Một số phương tiện đã được triển khai tới các đơn vị chiến đấu, trong đó có Trung đoàn tấn công Skala đang hoạt động tại Pokrovsk.

Những xe tăng Abrams của Australia đã tham chiến trong giai đoạn then chốt của trận đánh Pokrovsk, khi lực lượng Ukraine tiến hành các đợt phản công nhằm giữ quân Nga ở phía nam tuyến đường sắt và ngăn họ đột phá.

Chiến dịch của Ukraine được tổ chức chặt chẽ, với các xe tăng Abrams tiến lên song song cùng xe chiến đấu bộ binh (BMP), vừa đóng vai trò “lá chắn” vừa là “cú đấm thép” tiến công. Nhiệm vụ chính của xe tăng là dùng pháo chính chế áp các điểm hỏa lực của Nga, thu hút sự chú ý của UAV đối phương, đồng thời mở hành lang cho các xe BMP của Ukraine tiến công.

Dưới sự yểm trợ của Abrams, các xe BMP tiến về vùng ngoại ô Pokrovsk, đổ bộ lực lượng xung kích và kiểm soát các vị trí then chốt trước đó chịu sức ép rất lớn từ phía Nga.

Sự xuất hiện của các xe tăng Abrams đã làm thay đổi cán cân chiến thuật, buộc phía Nga phải phản ứng trước các mục tiêu bọc giáp hạng nặng thay vì chỉ tập trung vào bộ binh và các phương tiện hạng nhẹ. Điều này giúp các đội xung kích Ukraine có thêm những phút giây then chốt để củng cố công sự và ổn định tuyến phòng ngự, bảo vệ khu công nghiệp trọng yếu trước khi Nga kịp giành chỗ đứng.

Trong quá trình tác chiến, một xe Abrams đã bị UAV Nga gây hư hại và vẫn có thể sửa chữa, phục hồi.

Trước đó, Nga tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn Pokrovsk nhưng phía Ukraine bác bỏ thông tin này, nhấn mạnh họ vẫn kiểm soát khu vực phía bắc của thị trấn.

Nhìn chung, theo các chuyên gia Ukraine, việc các xe tăng Abrams của Australia tới chiến trường đúng vào thời điểm này mang ý nghĩa vượt ra ngoài con số đơn thuần. Chúng tham chiến ngay khi Ukraine phát động các đợt phản công nhằm ngăn chặn nguy cơ Pokrovsk thất thủ hoàn toàn.

Theo Euromaidan Press, trong bối cảnh áp lực chính trị và các cuộc thảo luận về hòa bình đang gia tăng, sự hiện diện của Abrams trên chiến trường củng cố một thông điệp rõ ràng: Ukraine vẫn duy trì cả năng lực lẫn ý chí phản công, và các trang bị phương Tây mới vẫn có thể định hình cục diện chiến thuật tại những điểm then chốt nhất.