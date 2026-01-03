Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chốt ngày làm siêu dự án 59.000 tỷ đồng

Công ty cổ phần Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam (công ty con của Vinhomes) vừa có báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế.

Trước đó, UBND TPHCM đã duyệt nhiệm vụ quy hoạch 1/2.000 Khu đô thị Đại học Quốc tế (nằm trong tổng thể Khu đô thị Tây Bắc). Khu đô thị Tây Bắc được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2008, có quy mô 6.089ha, nằm ở hướng Tây Bắc của TPHCM, là một trong các hướng được ưu tiên phát triển cùng với các khu đô thị mới như Thủ Thiêm, khu đô thị Nam thành phố, đô thị Cảng Hiệp Phước (Nhà Bè), đô thị khoa học công nghệ ở Thủ Đức.

Trong tổng thể phát triển khu đô thị Tây Bắc, Khu đô thị Đại học Quốc tế nằm ở phía nam, thuộc địa bàn xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn (cũ).

Phối cảnh Khu đô thị Đại học Quốc tế (Ảnh: CĐT).

Năm 2012, TPHCM đã phê duyệt quy hoạch 1/2.000 Khu đô thị Đại học Quốc tế. Đến đầu năm 2025, dự án được Thủ tướng chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư với diện tích khoảng 880ha.

Berjaya Việt Nam cho biết đến tháng 6 sẽ hoàn thành các thủ tục pháp lý. Giai đoạn tháng 7 đến tháng 12/2034 thi công xây dựng các hạng mục, đưa vào vận hành từ tháng 1/2035.

Khâu đền bù, giải phóng mặt bằng sẽ được tiến hành trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 12/2026. Tổng mức đầu tư của Khu đô thị Đại học Quốc tế là 59.000 tỷ đồng.

Khu đô thị Đại học Quốc tế nay thuộc địa bàn xã Xuân Thới Sơn, TPHCM. Dự án tiếp giáp kênh An Hạ, kênh Xáng, kênh Ranh Tây Ninh và kênh 8. Hiện trạng chủ yếu là đất nông nghiệp (690ha) và đất ở chiếm 9,3ha (800 người sinh sống).

Quy mô dân số toàn dự án khoảng 135.000 người. Tại đây sẽ xây dựng 552 căn biệt thự cao tối đa 4 tầng; 2.491 căn nhà ở liền kề tối đa 5 tầng; 815 căn nhà ở tái định cư cao tối đa 5 tầng. Ngoài ra, sẽ có các công trình chung cư cao 12-22 tầng và nhà ở xã hội cao 3-10 tầng.

Về chủ đầu tư, Berjaya Việt Nam được thành lập vào năm 2008, hiện có trụ sở tại Vincom Center Đồng Khởi, TPHCM. Tại thời điểm tháng 2/2019, Berjaya Việt Nam có vốn điều lệ 12.000 tỷ đồng, chủ sở hữu là Berjaya Leisure (Cayman) Ltd. Bà Nguyễn Thị Mai Thu làm Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật.