Giá vàng, bạc đồng loạt tăng vọt

Giá vàng tăng dịp đầu năm

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết tại 150,8-152,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán được duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng Việt Nam sẽ dừng điều chỉnh giá do bước vào kỳ nghỉ lễ Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày. Đến phiên giao dịch ngày 5/1, giá vàng sẽ được các doanh nghiệp tiếp tục điều chỉnh.

Trong khi đó, giá vàng thế giới vẫn tiếp tục “nhảy” giá. Sáng nay (3/1), theo giờ Việt Nam, kim loại quý thế giới giao dịch tại 4.335 USD/ounce, tăng 15 USD so với phiên giao dịch trước đó. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 137,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá trong nước và quốc tế khoảng 15-15,5 triệu đồng/lượng, tùy thời điểm.

Mặt hàng trang sức được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

“Kim loại quý khởi đầu năm nay với tín hiệu tích cực rõ rệt, sau một loạt các đợt chốt lời vào những ngày cuối năm 2025, người mua dường như đang lấy động lực từ những rủi ro địa chính trị và hy vọng về việc lãi suất của Mỹ sẽ giảm trong năm nay”, nhà phân tích cấp cao Lukman Otunuga tại đơn vị chuyên về giao dịch FXTM nhận định.

Jim Wyckoff, nhà phân tích kim loại quý tại Kitco Metals, nhận định các tin tức về bất ổn tại Iran, các vấn đề tại Gaza và thỏa thuận giữa Nga - Ukraine chưa đạt được đều khiến nhà đầu tư mua vàng để tăng nhu cầu trú ẩn. "Trên góc độ kỹ thuật, thị trường hiện dự báo giá vàng giao tháng 2 có thể lên trên ngưỡng kháng cự là 4.584 USD", ông nói.

Giovanni Staunovo, nhà phân tích tại UBS, dự đoán giá vàng sẽ tăng tiếp vào năm nay, ước đạt mức 5.000 USD/ounce, do lợi suất thực giảm, những lo ngại dai dẳng về kinh tế toàn cầu và sự bất ổn xung quanh chính trị nội bộ nước Mỹ.

Năm ngoái, vàng đã tăng 64% - mức tăng hàng năm mạnh nhất kể từ năm 1979, được thúc đẩy bởi việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất, căng thẳng địa chính trị gia tăng, các đợt mua vàng quy mô lớn của các ngân hàng trung ương và sự gia tăng lượng vàng nắm giữ trong các quỹ ETF.

Đồng quan điểm trên, Natasha Kaneva, người đứng đầu chiến lược hàng hóa toàn cầu tại Ngân hàng Mỹ JP Morgan, cho biết trong một bản dự báo: "Mặc dù sự gia tăng này sẽ không diễn ra theo đường thẳng, nhưng chúng tôi tin rằng xu hướng định giá lại giá vàng theo hướng tăng vẫn chưa kết thúc". JP Morgan dự đoán giá vàng sẽ đạt mức trung bình 5.055 USD/ounce vào quý cuối cùng của năm nay.

Hiện tại, các nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 2 lần, mỗi lần 25 điểm cơ bản (0,25%) trong năm nay. Các tài sản không sinh lời thường hoạt động tốt trong môi trường lãi suất thấp.

Giá bạc cũng đảo chiều tăng

Không chỉ vàng, bạc cũng có diễn biến tích cực. Trên thị trường thế giới, giá bạc phục hồi mạnh, giao dịch quanh ngưỡng 73,33 USD/ounce, tăng khoảng 1,94 USD so với ngày 2/1. Diễn biến này đánh dấu sự đảo chiều sau phiên giảm đầu năm, khi thị trường bắt đầu bước vào giai đoạn đánh giá lại xu hướng sau đợt tăng nóng kéo dài trước đó.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis của đơn vị chuyên về giao dịch FX Empire, phiên giảm trong ngày đầu năm cho thấy thị trường bạc đang bước vào giai đoạn điều chỉnh cần thiết sau chuỗi tăng mạnh. Ông cho rằng khả năng hình thành một vùng giao dịch ổn định là hoàn toàn có thể xảy ra. Theo vị này, triển vọng ngắn hạn của bạc vẫn tiềm ẩn không ít rủi ro.

Mặt hàng bạc tăng giá trở lại (Ảnh: The Tradable).

Theo vị chuyên gia này, kịch bản tích cực nhất đối với bạc trong ngắn hạn là đi ngang để thị trường có thời gian ổn định trở lại. Ngược lại, nếu giá bạc bất ngờ tăng vọt mạnh từ vùng hiện tại, điều đó có thể trở thành tín hiệu tiêu cực, bởi mức biến động quá lớn của bạc tiềm ẩn nguy cơ lan sang các thị trường tài chính khác.

Dù vậy, ông cũng lưu ý rằng ở mặt bằng giá hiện nay, áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu. Những phiên tăng giảm mạnh liên tiếp phản ánh tâm lý thận trọng ngày càng gia tăng của nhà đầu tư, trong bối cảnh thị trường chưa tìm được điểm cân bằng rõ ràng. Câu hỏi lớn được đặt ra là liệu giá bạc sẽ duy trì trạng thái đi ngang trong thời gian đủ dài để hạ nhiệt, hay tiếp tục xuất hiện các nhịp biến động mạnh trong giai đoạn tới.

Năm qua giá bạc thế giới đã tăng đến 137%, vượt xa so với mức tăng của vàng.