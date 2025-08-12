Galaxy Z Fold7: “Trái tim” của hệ sinh thái Galaxy, nơi mọi trải nghiệm hội tụ

Với màn hình rộng tối ưu cho đa nhiệm, vi xử lý Snapdragon 8 Elite for Galaxy và camera 200MP gói gọn trong độ mỏng chỉ 8,9mm, Galaxy Z Fold7 là thiết bị toàn năng đáp ứng mọi nhu cầu từ công việc đến giải trí. Nhưng khi đặt cạnh Galaxy Tab, Galaxy Buds và Galaxy Watch, sức mạnh của Galaxy Z Fold7 được mở rộng hơn nữa, trở thành trung tâm điều phối giữa các thiết bị để mang lại trải nghiệm liền mạch cho mọi tác vụ đời sống.

Galaxy Z Fold7 là trung tâm của hệ sinh thái Galaxy (Ảnh: Samsung).

Galaxy Tab - Mở rộng không gian, nâng tầm hiệu quả công việc

Là thiết bị màn hình lớn trong hệ sinh thái Galaxy, Galaxy Tab mang đến khả năng cộng hưởng mạnh mẽ khi kết hợp với Galaxy Z Fold7. Sự kết nối giữa hai thiết bị giúp duy trì trải nghiệm liền mạch ở mọi tác vụ.

Người dùng có thể nhận cuộc gọi và tin nhắn từ Galaxy Z Fold7 ngay trên Galaxy Tab, đảm bảo không bỏ lỡ liên lạc quan trọng ngay cả khi điện thoại ở xa. Khay nhớ tạm giữa hai thiết bị được đồng bộ tức thì, cho phép nội dung vừa sao chép trên Galaxy Z Fold7 - từ văn bản, hình ảnh đến đường dẫn - được dán ngay trên Galaxy Tab mà không cần thêm bước trung gian.

Thực hiện cuộc gọi/tin nhắn trên Galaxy Z Fold7 thông qua Galaxy Tab (Ảnh: Samsung).

Trong các cuộc họp trực tuyến, Galaxy Z Fold7 có thể đóng vai trò như một webcam chất lượng cao cho Galaxy Tab, giúp nâng cấp hình ảnh truyền tải và tạo ấn tượng chuyên nghiệp hơn.

Sử dụng Galaxy Z Fold7 làm webcam cho Galaxy Tab (Ảnh: Samsung).

Bàn phím và bàn cảm ứng của Galaxy Tab có thể điều khiển Galaxy Z Fold7 trực tiếp, biến cả hai thành một hệ thống làm việc thống nhất. Không chỉ dừng ở thao tác điều khiển, người dùng còn có thể kéo thả tệp từ Galaxy Tab sang Galaxy Z Fold7 và ngược lại, giúp việc trao đổi dữ liệu diễn ra nhanh chóng và trực quan. Sự kết hợp này không chỉ mở rộng không gian mà còn nâng tầm hiệu quả công việc, biến mọi thao tác đa nhiệm trở nên liền mạch và chuyên nghiệp hơn.

Thao tác liền mạch trên Galaxy Z Fold7 thông qua Galaxy Tab, bao gồm sao chép nội dung qua lại hai thiết bị (Ảnh: Samsung).

Galaxy Buds - Âm thanh liền mạch, kết nối chỉ với một lần ghép nối

Galaxy Buds đóng vai trò là cầu nối âm thanh giữa các thiết bị trong hệ sinh thái, với khả năng tự động chuyển đổi kết nối thông minh.

Người dùng chỉ cần ghép nối Galaxy Buds một lần duy nhất với Galaxy Z Fold7, sau đó thông tin kết nối sẽ được đồng bộ tới các thiết bị Samsung khác trong cùng hệ sinh thái mà không cần thực hiện lại thao tác thủ công.

Galaxy Buds tự động chuyển đổi dựa trên thiết bị mà người dùng đang sử dụng (Ảnh: Samsung).

Nhờ đó, khi đang nghe nhạc hoặc xem video trên Galaxy Z Fold7, họ có thể chuyển sang Galaxy Tab để tiếp tục công việc mà không phải ghép nối lại. Ngược lại, nếu có cuộc gọi đến trên Galaxy Z Fold7 trong lúc Buds đang kết nối với Galaxy Tab, âm thanh sẽ lập tức được chuyển về điện thoại để trả lời. Không chỉ Galaxy Tab, người dùng cũng có được tính năng tương tự khi sử dụng Galaxy Buds với hai chiếc điện thoại cùng lúc.

Galaxy Watch - Theo dõi sức khỏe thông minh, dữ liệu hội tụ trên Galaxy Z Fold7

Galaxy Watch thu thập dữ liệu sức khỏe của người dùng suốt cả ngày, từ số bước chân, nhịp tim, chất lượng giấc ngủ cho tới mức độ vận động. Tất cả thông tin này được đồng bộ về Galaxy Z Fold7, nơi Galaxy AI phân tích và tổng hợp thành Now Brief, bản tóm tắt tình trạng sức khỏe trong ngày, kèm những gợi ý cải thiện nhỏ nhưng có ý nghĩa, như nhắc đi bộ thêm vài phút, uống đủ nước hay điều chỉnh thời gian ngủ.

Thông qua ứng dụng Samsung Health trên Galaxy Z Fold7, người dùng có thể theo dõi trực quan mọi chỉ số, xem lại lịch sử sức khỏe và đặt mục tiêu cá nhân. Ứng dụng cũng cung cấp các bài tập, chương trình huấn luyện và mẹo chăm sóc sức khỏe phù hợp với tình trạng hiện tại, giúp biến việc rèn luyện thành một phần tự nhiên của lối sống.

Now Brief và Samsung Health trên Galaxy Z Fold7 tổng hợp số liệu và đưa ra lời khuyên về sức khỏe dựa trên dữ liệu được thu thập từ Galaxy Watch (Ảnh: Samsung).

Nhờ khả năng xử lý và cá nhân hóa của Galaxy AI, Galaxy Z Fold7 không chỉ đóng vai trò hiển thị dữ liệu, mà còn biến những con số khô khan thành thông tin hành động, giúp người dùng điều chỉnh lối sống theo hướng tích cực. Đây chính là sự khác biệt của một hệ sinh thái lấy Galaxy Z Fold7 làm trung tâm: mọi dữ liệu dù được thu thập từ nhiều thiết bị vẫn hội tụ, phân tích và mang lại giá trị rõ rệt cho cuộc sống hàng ngày.

Với Galaxy Z Fold7 ở vị trí trung tâm, hệ sinh thái Galaxy mang đến một trải nghiệm nơi mọi thiết bị đều bổ trợ và mở rộng khả năng cho nhau, từ không gian làm việc rộng mở trên Galaxy Tab, âm thanh liền mạch với Galaxy Buds cho tới dữ liệu sức khỏe được tổng hợp từ Galaxy Watch.

Đây không chỉ là sự kết nối về công nghệ, mà còn là cách Samsung định hình một hệ sinh thái nâng cao trải nghiệm ở mọi khía cạnh của cuộc sống.