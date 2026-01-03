Hoa mận nở trắng Mộc Châu, du khách như lạc vào miền cổ tích

Những ngày này, cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) khoác lên mình tấm áo trắng tinh khôi của hoa mận. Không cần chờ đến sát Tết Nguyên đán, từ tháng trước, nhiều vườn mận tại Mộc Châu, Vân Hồ đã bung nở sớm, phủ trắng sườn đồi, thung lũng, biến nơi đây thành điểm hẹn hấp dẫn với du khách mê săn hoa và trải nghiệm thiên nhiên.

Hai địa điểm có nhiều vườn mận nhất là thung lũng mận Nà Ka (phường Thảo Nguyên) và thung lũng mận Mu Náu (phường Mộc Châu). Những vườn mận trắng muốt tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng, vừa yên bình.

Nhiều du khách ví von, bước chân vào vườn mận những ngày này có cảm giác như đang lạc giữa một miền cổ tích. Sắc trắng trải dài, hòa cùng nền trời xanh nhạt, cái lạnh se se đặc trưng của cao nguyên khiến du khách cảm nhận được sự thư thái, dễ chịu.

Theo người dân địa phương, năm nay thời tiết thuận lợi nên hoa mận nở sớm và khá đều. Từ hơn một tháng trước, nhiều vườn đã bắt đầu vào độ đẹp nhất, thu hút đông đảo du khách từ Hà Nội, các tỉnh đồng bằng và cả khách nước ngoài.

“Dịp nghỉ lễ, mình chọn lên Mộc Châu để đổi gió. Đúng mùa hoa mận nở, cảm giác mọi mệt mỏi như tan biến. Cảnh đẹp rất tự nhiên, không ồn ào”, chị Phạm Hà, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ.

Các vườn hoa mận hiện nay đều mở cửa đón khách tham quan, chụp ảnh với mức giá vào cửa khoảng 40.000 đồng/người, không giới hạn thời gian. Một số vườn còn kết hợp bán đặc sản địa phương, cho thuê trang phục dân tộc để du khách có thêm trải nghiệm.

Không chỉ là điểm check-in, các vườn hoa mận Mộc Châu còn mang đến cảm giác chậm rãi, thư thái, điều mà nhiều người tìm kiếm trong những ngày đầu năm mới. Đi giữa vườn hoa trắng xóa, ngắm sương giăng lãng đãng trên đồi, du khách dễ dàng quên đi nhịp sống hối hả thường ngày.

Theo kinh nghiệm của người dân bản địa, thời điểm đẹp nhất để ngắm hoa mận là vào buổi sáng sớm hoặc xế chiều, khi ánh nắng dịu nhẹ, giúp sắc hoa nổi bật hơn và không gian cũng mát mẻ, dễ chịu. Để tăng thêm trải nghiệm, du khách có thể cắm trại qua đêm tại các vườn mận bằng việc tự mang theo đồ đạc hoặc thuê tại vườn.

Di chuyển: Từ trung tâm Mộc Châu, du khách di chuyển bằng xe máy, ô tô đến các vườn mận ở thung lũng Nà Ka, thung lũng Mu Náu, quãng đường 8-10km. Chi phí vào vườn: 40.000 đồng/người Lưu ý: Để chụp ảnh đẹp, du khách nên mặc đồ màu trắng, pastel (hồng nhạt, xanh nhạt, vàng kem), hoặc các màu trung tính (be, kem, nâu nhạt) để hài hòa với hoa trắng tinh khôi. Ngoài ra, du khách có thể chọn màu đỏ để tạo điểm nhấn nổi bật. Các trang phục như áo dài, váy maxi, hoặc đồ theo phong cách vintage (lối ăn mặc cổ điển, khơi gợi nét đẹp của quá khứ) cũng rất phù hợp. Đường Mộc Châu khá nhỏ, tình trạng kẹt xe xảy ra thường xuyên.

Ảnh: Hồ Thiên Nga, Trần Anh Đức, Lê Hải