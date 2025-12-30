Những lần Zalo thay đổi chính sách gây nhiều tranh cãi

Zalo là nền tảng mạng xã hội, nhắn tin và gọi điện miễn phí qua Internet do Công ty VNG ra mắt năm 2012. Đến hết quý III năm nay, Zalo ghi nhận hơn 79,2 triệu người dùng hoạt động hằng tháng, với trên 2,1 tỷ tin nhắn được gửi mỗi ngày.

Ưu thế lớn nhất của Zalo nằm ở việc tích hợp nhiều chức năng trên cùng một nền tảng, từ mạng xã hội, nhắn tin, gọi điện đến các dịch vụ hỗ trợ thương mại điện tử. Việc cho phép người dùng đăng ký và sử dụng trực tiếp bằng số điện thoại cá nhân cũng giúp Zalo nhanh chóng phổ biến, trở thành một trong những nền tảng mạng xã hội lớn nhất tại Việt Nam.

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành, Zalo không ít lần gây tranh cãi trong cộng đồng người dùng liên quan đến việc thay đổi chính sách và siết chặt một số tính năng sử dụng. Dưới đây là những lần điều chỉnh từng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.

Zalo hạn chế tính năng của người dùng miễn phí

Kể từ năm 2022, người dùng Zalo miễn phí bị “bóp” nhiều tính năng so với trước đây (Ảnh: Zalo).

Từ ngày 1/8/2022, Zalo bắt đầu triển khai các gói thu phí người dùng, đồng thời cắt giảm tính năng đối với người dùng miễn phí.

Theo đó, nếu người dùng tiếp tục sử dụng tài khoản miễn phí thì danh bạ sẽ chỉ có tối đa 1.000 liên hệ; người lạ (những người chưa có trong danh bạ hoặc danh sách bạn bè) sẽ không thể xem hoặc bình luận trên nhật ký; mỗi tài khoản miễn phí chỉ có 40 lần hiển thị/tháng khi người lạ tìm kiếm qua số điện thoại; chỉ được phép phản hồi 40 tin nhắn từ người lạ mỗi tháng.

Ngoài ra, tài khoản miễn phí sẽ không còn được sử dụng tên sử dụng riêng (username) và chỉ được tạo tối đa 5 mẫu tin nhắn nhanh để gửi phản hồi trong trường hợp chưa có thời gian soạn tin nhắn hoặc nghe cuộc gọi.

Trước thời điểm thu phí, tài khoản miễn phí trên Zalo không bị giới hạn về số lần trả lời tin nhắn hoặc số lần tìm kiếm thông qua số điện thoại từ người lạ, danh sách bạn bè cũng có thể đạt tối đa 3.000 người.

Để gỡ bỏ những hạn chế của tài khoản miễn phí, người dùng có thể đặt mua các gói cước của Zalo.

Zalo âm thầm giảm dung lượng lưu trữ miễn phí

Dịch vụ lưu trữ đám mây My Documents của Zalo (Cloud trước đây) chỉ cho người dùng 500MB dung lượng miễn phí (Ảnh chụp màn hình).

Ngoài chức năng gọi điện, nhắn tin và mạng xã hội, Zalo còn cung cấp cho người dùng dịch vụ đám mây Cloud (nay đã được đổi tên thành My Documents) để lưu trữ dữ liệu miễn phí. Các dữ liệu được chia sẻ lên My Documents không giới hạn về thời gian lưu trữ, chỉ bị xóa đi trong trường hợp người dùng sử dụng hết dung lượng lưu trữ của Cloud.

Ban đầu, Zalo cung cấp cho người dùng 1GB dung lượng miễn phí để lưu trữ các dữ liệu như file văn bản, ảnh, video, đường link trang web… Tuy nhiên, kể từ tháng 8/2024, Zalo đã giảm dung lượng lưu trữ của dịch vụ này xuống còn 500MB.

Điều đáng nói, Zalo đã thực hiện động thái cắt giảm dung lượng miễn phí của dịch vụ lưu trữ một cách âm thầm mà không đưa ra bất kỳ thông báo nào. Động thái này đã khiến nhiều người dùng cảm thấy bức xúc.

Nếu muốn tăng dung lượng lưu trữ dữ liệu, người dùng sẽ phải trả phí để mua thêm dịch vụ zCloud của Zalo.

Zalo gây bức xúc vì thu phí xin cấp lại mật khẩu và đăng ký tài khoản mới

Người dùng đăng ký tài khoản mới sẽ phải soạn tin nhắn với phí 5.000 đồng khi đăng ký tài khoản mới hoặc mất phí 1.000 đồng để nhận mã xác nhận khi xin cấp lại mật khẩu (Ảnh chụp màn hình).

Kể từ tháng 2 năm nay, khi người dùng đăng ký tài khoản Zalo bằng số điện thoại mới, ứng dụng yêu cầu gửi tin nhắn đến tổng đài để nhận mã xác nhận kích hoạt, với mức phí 5.000đ mỗi tin nhắn.

Tương tự, trong trường hợp người dùng quên mật khẩu và yêu cầu cấp lại, Zalo cũng yêu cầu nhắn tin đến tổng đài để nhận mã xác thực, với mức phí 1.000đ mỗi tin nhắn.

Trước đó, các thao tác như đăng ký tài khoản, cấp lại mật khẩu hay nhận mã xác nhận đều được Zalo cung cấp miễn phí. Việc nền tảng này bất ngờ thu phí các dịch vụ cơ bản đã khiến không ít người dùng bày tỏ sự bức xúc.

Nhiều ý kiến cho rằng Zalo nên thu phí đối với các tính năng mở rộng hoặc dịch vụ nâng cao, thay vì áp dụng hình thức thu tiền ngay từ khâu đăng ký và khôi phục tài khoản như hiện nay.

Zalo gây tranh cãi vì xóa tin nhắn tài khoản không hoạt động sau 45 ngày

Điều khoản sử dụng được Zalo cập nhật vào năm 2023 cho biết sẽ xóa các tài khoản không hoạt động sau 45 ngày (Ảnh chụp màn hình).

Theo điều khoản sử dụng được Zalo cập nhật vào tháng 1/2023, các tài khoản không hoạt động trong vòng 45 ngày sẽ bị xóa vĩnh viễn và không thể khôi phục. Người dùng muốn quay lại sử dụng Zalo buộc phải tạo tài khoản mới.

Zalo xác định tài khoản không hoạt động là những tài khoản không đăng nhập, không gửi tin nhắn hoặc không đăng tải nội dung mới trên trang cá nhân trong thời gian nêu trên.

Chính sách này đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối từ người dùng. Nhiều người cho rằng việc xóa tài khoản cùng toàn bộ lịch sử tin nhắn sau 45 ngày ngừng hoạt động là thiếu hợp lý, bởi các cuộc trò chuyện có thể chứa đựng giá trị kỷ niệm, thông tin quan trọng phục vụ công việc, thậm chí là dữ liệu có ý nghĩa pháp lý.

Đáng chú ý, phần lớn ý kiến phản đối đến từ những người từng mất đi người thân, khi việc xóa tài khoản Zalo đồng nghĩa với việc họ vĩnh viễn mất đi những kỷ niệm được lưu giữ trong các cuộc trò chuyện trước đó.

Ở chiều ngược lại, một bộ phận người dùng bày tỏ sự đồng tình với chính sách này. Theo họ, việc xóa các tài khoản không hoạt động giúp Zalo giải phóng tài nguyên hệ thống, tối ưu hiệu suất vận hành và thu hồi số điện thoại đã được sử dụng để đăng ký tài khoản. Đồng thời, chính sách này cũng được cho là góp phần khuyến khích người dùng duy trì hoạt động và thường xuyên đăng nhập vào nền tảng.

Zalo cập nhật điều khoản sử dụng mới buộc người dùng phải đồng tình hoặc xóa tài khoản

Điều khoản sử dụng mới của Zalo gây tranh cãi vì nhiều thông tin mập mờ và khó hiểu (Ảnh: Thế Anh).

Cuối tháng 12, Zalo đã bất ngờ hiển thị thông báo bắt buộc người dùng phải chấp nhận các điều khoản sử dụng mới, bao gồm việc đồng tình cho phép ứng dụng này thu thập nhiều dữ liệu cá nhân, thông tin dữ liệu được chia sẻ lên nền tảng của Zalo…

Nếu người dùng không đồng ý với các điều khoản sử dụng mới thì tài khoản của họ sẽ bị xóa sau 45 ngày, điều này khiến nhiều người cảm thấy bị ép buộc phải chấp thuận với các điều khoản mới của Zalo.

Nhiều ý kiến cho rằng cách Zalo triển khai đột ngột, quá nhiều điều khoản mập mờ không rõ ràng… khiến họ cảm thấy lo lắng Zalo có thể lợi dụng các thông tin cá nhân. Tuy nhiên, do Zalo là một ứng dụng được sử dụng quá phổ biến tại Việt Nam nên nhiều người dùng đã bắt buộc phải đồng ý với các điều khoản mới do ứng dụng này đưa ra mà không có giải pháp nào khác.