4 ứng dụng nhắn tin đang được người Việt chú ý sau tranh luận điều khoản

Những ngày gần đây, Zalo trở thành tâm điểm tranh luận sau khi công bố các thay đổi liên quan đến điều khoản và chính sách sử dụng. Nhiều người dùng Việt Nam bắt đầu cân nhắc các ứng dụng nhắn tin quốc tế.

Dưới đây là một số nền tảng phổ biến, miễn phí, đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới:

Messenger

Facebook Messenger vẫn là ứng dụng nhắn tin quen thuộc nhất với người dùng Việt Nam, nổi bật nhờ độ phổ biến và khả năng tích hợp sâu với Facebook (Ảnh: Getty).

Với người dùng Việt Nam, cái tên quen thuộc nhất vẫn là Facebook Messenger. Ứng dụng do Meta phát triển, cho phép nhắn tin, gọi thoại và gọi video miễn phí trên cả điện thoại lẫn máy tính.

Lợi thế lớn nhất của Messenger nằm ở độ phổ biến và sự tiện lợi khi gắn liền với Facebook. Người dùng có thể dễ dàng chia sẻ văn bản, hình ảnh, tệp dữ liệu, vị trí và tham gia các cuộc trò chuyện nhóm mà không cần tạo tài khoản mới. Dữ liệu gửi qua Messenger cũng được lưu trữ trong thời gian dài, thuận tiện cho việc tìm lại.

Tuy nhiên, theo các tài liệu công bố của Meta và đánh giá từ giới bảo mật, Messenger thu thập khá nhiều dữ liệu người dùng nhằm phục vụ cho hệ sinh thái quảng cáo. Điều này khiến ứng dụng phù hợp với liên lạc hằng ngày, trao đổi nhanh, nhưng chưa phải lựa chọn tối ưu cho những ai đặt nặng vấn đề quyền riêng tư.

Telegram

Telegram được nhiều cộng đồng và nhà sáng tạo nội dung lựa chọn (Ảnh: Getty).

Nếu Messenger đại diện cho sự tiện lợi, Telegram lại nổi bật nhờ tính linh hoạt và khả năng mở rộng. Nền tảng này cho phép tạo nhóm lên tới hàng trăm nghìn thành viên, xây dựng các kênh nội dung công khai và chia sẻ tệp dung lượng lớn.

Telegram hoạt động dựa trên công nghệ điện toán đám mây, hỗ trợ đăng nhập và đồng bộ trên nhiều thiết bị cùng lúc. Người dùng cũng có thể quản lý các phiên đăng nhập, tìm kiếm lại tin nhắn cũ và lưu trữ dữ liệu khá thuận tiện. Nhờ những đặc điểm này, Telegram được nhiều cộng đồng quốc tế, nhóm làm việc và nhà sáng tạo nội dung lựa chọn.

Dù thường được nhắc đến như một ứng dụng “bảo mật”, các chuyên gia lưu ý rằng mã hóa đầu - cuối trên Telegram chỉ được áp dụng trong chế độ Secret Chat. Các cuộc trò chuyện thông thường được lưu trữ trên máy chủ để phục vụ đồng bộ. Điều này giúp Telegram mạnh về tính năng và hiệu năng, nhưng không phải lúc nào cũng phù hợp với người dùng ưu tiên bảo mật tuyệt đối.

WhatsApp

WhatsApp được đánh giá cao về bảo mật nhờ mã hóa đầu - cuối mặc định cho mọi tin nhắn và cuộc gọi (Ảnh: Getty).

Ở chiều ngược lại, WhatsApp lại được đánh giá cao về bảo mật. Ứng dụng này áp dụng mã hóa đầu - cuối mặc định cho toàn bộ tin nhắn và cuộc gọi, giúp hạn chế tối đa nguy cơ bị truy cập trái phép.

WhatsApp cho phép nhắn tin, gọi thoại, gửi tin nhắn thoại, chia sẻ vị trí và tài liệu hoàn toàn miễn phí. Nền tảng này cũng hỗ trợ sao lưu và khôi phục tin nhắn, đồng thời hoạt động ổn định trên nhiều thiết bị.

Tuy nhiên, WhatsApp yêu cầu đăng ký bằng số điện thoại và dù là ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất thế giới, mạng lưới người dùng tại Việt Nam vẫn còn khá hạn chế so với Zalo hay Messenger.

Viber

Viber đề cao quyền riêng tư, nhưng chưa thật sự phổ biến tại Việt Nam (Ảnh: Getty).

Một lựa chọn khác ít gây tranh cãi hơn là Viber, thuộc tập đoàn Rakuten của Nhật Bản. Viber cho phép nhắn tin và gọi thoại, video miễn phí qua Internet, với khả năng đồng bộ đầy đủ trên điện thoại, máy tính bảng và máy tính để bàn.

Theo công bố từ nhà phát triển, toàn bộ tin nhắn và cuộc gọi trên Viber đều được mã hóa đầu - cuối mặc định. Ứng dụng ghi điểm với giao diện đơn giản, dễ dùng và các tính năng bảo mật chủ động như chat ẩn bằng PIN, hạn chế chụp màn hình hay tin nhắn tự hủy.

Viber phù hợp cho nhu cầu liên lạc cá nhân và gia đình, đặc biệt với người dùng quan tâm đến quyền riêng tư. Dù vậy, số lượng người dùng tại Việt Nam không lớn và các tính năng nhóm quy mô lớn, cộng đồng chưa thực sự nổi bật.

Theo các chuyên gia công nghệ, không có ứng dụng nhắn tin nào phù hợp với mọi đối tượng. Việc lựa chọn nền tảng phụ thuộc vào nhu cầu cá nhân, mức độ quan tâm đến quyền riêng tư cũng như mạng lưới người dùng xung quanh.

Messenger phù hợp nếu ưu tiên sự tiện lợi và đông người dùng. Telegram thích hợp cho nhóm lớn và chia sẻ dữ liệu. Trong khi đó, WhatsApp và Viber là những lựa chọn đáng cân nhắc nếu người dùng đặt nặng yếu tố bảo mật.

Làn sóng người dùng cân nhắc rời bỏ Zalo cũng cho thấy một thực tế rõ ràng rằng người dùng ngày càng quan tâm hơn đến tính minh bạch, quyền kiểm soát dữ liệu và chi phí sử dụng dịch vụ số trong đời sống hàng ngày.