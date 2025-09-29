Sau khi công bố thế hệ iPhone 17 và iPhone Air, Apple cũng âm thầm "khai tử" một số dòng sản phẩm tiền nhiệm, trong đó có bộ đôi iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max.

iPhone 16 Pro Max đã bị Apple âm thầm "khai tử" (Ảnh: Thế Anh).

Tuy vậy, hai thiết bị này vẫn được các đại lý ủy quyền của hãng tiếp tục kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Thậm chí, giá iPhone 16 Pro Max còn được điều chỉnh tăng nhẹ sau khi iPhone 17 lên kệ.

Cụ thể, iPhone 16 Pro Max đang được một số hệ thống chào bán với mức giá 30 triệu đồng cho phiên bản 256GB, tăng 300.000 đồng so với tháng trước. Một số phiên bản màu sắc như titan tự nhiên còn có giá bán cao hơn 200.000 đồng.

"iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ người dùng. Tuy nhiên, do Apple đã ngừng sản xuất hai thiết bị này, nguồn cung trên thị trường đang giảm mạnh. Điều đó dẫn đến việc không còn đủ màu sắc và phiên bản để đáp ứng toàn bộ nhu cầu của khách hàng", đại diện Minh Tuấn Mobile cho biết.

Những năm trước, giá bán của iPhone mới không có nhiều chênh lệch so với phiên bản tiền nhiệm. Tuy vậy, iPhone 17 Pro Max hiện có giá cao hơn 8 triệu đồng so với iPhone 16 Pro Max.

Mức chênh lệch này cũng góp phần phân chia rõ ràng đối tượng khách hàng của hai mẫu máy. Điều này khiến cho doanh số của iPhone 16 Pro Max gần như không ảnh hưởng dù iPhone 17 Pro Max đã lên kệ, đặc biệt trong bối cảnh iPhone 17 Pro Max vẫn cháy hàng.

Nguồn cung iPhone 16 Pro Max có thể sẽ hết trong vài tháng tới (Ảnh: Thế Anh).

Cũng theo chia sẻ từ các đại lý, nguồn cung hạn chế có thể khiến giá bán iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max tiếp tục được điều chỉnh tăng. Dự kiến, nguồn hàng hiện tại chỉ đủ đáp ứng sức mua của thị trường trong một vài tháng tới.

"Sức mua của iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max không những không sụt giảm mà còn đang tăng trưởng khá tốt. Theo kế hoạch hàng hóa, nguồn cung thiết bị này có thể phục vụ khách đến hết năm 2025", bà Văn Thị Ngọc Yến, Giám đốc ngành hàng Apple tại Di Động Việt, chia sẻ.

Kể từ khi ra mắt, iPhone 16 Pro Max luôn là mẫu máy nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng tại thị trường Việt Nam. Theo báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, iPhone 16 Pro Max là chiếc điện thoại bán chạy thứ hai trên toàn cầu vào quý II/2025.