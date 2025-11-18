Meta gỡ bỏ 5,4 triệu nội dung liên quan đến lừa đảo tại Việt Nam

Hơn 116.000 tài khoản trên Facebook đã bị đình chỉ do vi phạm (Ảnh: ST).

Meta vừa công bố báo cáo sáu tháng đầu năm về tình hình xử lý lừa đảo và gian lận trên các nền tảng của mình, trong đó có Việt Nam.

Theo số liệu do doanh nghiệp này cung cấp, gần 12 triệu tài khoản liên quan đến các trung tâm lừa đảo trên Facebook, Instagram và WhatsApp đã bị phát hiện và xử lý trên phạm vi toàn cầu.

Meta cho biết số vụ tài khoản bị chiếm đoạt đã giảm trong quý II, lần lượt 48% trên Facebook và 41% trên Instagram.

Tại Việt Nam, đơn vị này báo cáo đã gỡ bỏ hơn 5,4 triệu nội dung trên Facebook và khoảng 14.000 nội dung trên Instagram do vi phạm chính sách về gian lận, lừa đảo hoặc hành vi gây hiểu lầm. Trong đó, khoảng 94% nội dung vi phạm trên Facebook và 76% trên Instagram được phát hiện trước khi có báo cáo từ người dùng.

Cũng trong giai đoạn này, hơn 116.000 tài khoản Facebook và 28.000 tài khoản Instagram theo Meta là có dấu hiệu vi phạm đã bị đình chỉ. Tỷ lệ phát hiện tự động được nêu trong báo cáo là 65% với Facebook và 93% với Instagram.

Báo cáo cho biết thêm khoảng 444.000 bài đăng bị chặn do có dấu hiệu bất thường, trong đó hơn 94% được hệ thống tự động xác định.

Ngoài ra, Meta đã gỡ bỏ 18 triệu nội dung quảng cáo bị đánh giá là vi phạm chính sách chống gian lận, với khoảng 92% được hệ thống tự động phát hiện.

Báo cáo của Meta được công bố trong bối cảnh an ninh mạng tại Việt Nam diễn biến phức tạp, đặc biệt trên các nền tảng thuộc hệ sinh thái của doanh nghiệp này.

Nhiều vụ việc tài khoản Facebook bị chiếm quyền kiểm soát, trang giả mạo cơ quan chức năng và các hình thức lừa đảo tinh vi qua mạng xã hội liên tục xuất hiện, buộc cơ quan chức năng phải phát đi cảnh báo thường xuyên.