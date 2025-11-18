ChatGPT, X và hàng loạt trang web gặp sự cố

Theo Tom's Guide, nguyên nhân có thể đến từ sự cố máy chủ của công ty cung cấp dịch vụ mạng Cloudflare. Cloudflare cho biết họ đang gặp phải một sự cố máy chủ nghiêm trọng, gây ra tình trạng gián đoạn trên diện rộng đối với hàng loạt nền tảng và trang web phổ biến.

Cloudflare gặp sự cố khiến hàng loạt trang web bị lỗi (Ảnh: Tom's Guide).

Trang Windows Central tiết lộ sự cố hiện tại trùng khớp với lịch trình bảo trì tại trung tâm dữ liệu SCL (Santiago).

Mạng xã hội X và hệ thống ChatGPT của OpenAI bị ảnh hưởng nặng nề, không thể truy cập. Một số nền tảng khác như Canva, PayPal và Uber cũng bị ảnh hưởng gián đoạn đối với một số dịch vụ.

"Các dịch vụ đang dần được khôi phục. Tuy nhiên, người dùng có thể nhận thấy tỷ lệ lỗi cao hơn bình thường. Chúng tôi sẽ tiếp tục các nỗ lực khắc phục", Cloudflare cho biết trong một thông báo mới nhất.

Trên trang web chính thức, Cloudflare cho biết công ty xử lý các yêu cầu Internet cho hàng triệu trang web và phục vụ trung bình 78 triệu yêu cầu HTTP mỗi giây. Do đó, không khó để thấy rằng khi Cloudflare gặp sự cố, Internet cũng gặp sự cố.