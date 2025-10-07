iPhone 17 Pro Max đọ tốc độ xử lý và thời lượng pin với Galaxy S25 Ultra

Khi so sánh giữa các smartphone "bom tấn", một vấn đề được nhiều người quan tâm là sản phẩm nào có tốc độ xử lý nhanh hơn và thời gian sử dụng pin được lâu hơn?

iPhone 17 Pro Max và Galaxy S25 Ultra là hai trong số những smartphone cao cấp nhất thị trường hiện nay, được xem là những đại diện tiêu biểu cho hai nền tảng iOS và Android. Cả hai sản phẩm đều sở hữu cấu hình mạnh mẽ hàng đầu phân khúc cao cấp.

Trong khi Galaxy S25 Ultra được trang bị chip Snapdragon 8 Elite cao cấp của Qualcomm và được thiết kế, tối ưu riêng cho dòng sản phẩm Galaxy S25; iPhone 17 Pro Max lại được trang bị chip A19 Pro thế hệ mới do Apple tự phát triển, mà "quả táo" tự tin tuyên bố đây là chip di động mạnh nhất thị trường hiện nay.

iPhone 17 Pro Max được đánh giá nhỉnh hơn về chip xử lý do được ra mắt sau, trong khi chip Snapdragon 8 Elite được ra mắt từ năm ngoái. Bên cạnh đó, iPhone 17 Pro Max cũng được trang bị bộ nhớ lưu trữ chuẩn NVMe, trên lý thuyết sẽ cho tốc độ truy xuất dữ liệu một cách ngẫu nhiên nhanh hơn so với chuẩn bộ nhớ UFS 4.0 sử dụng trên Galaxy S25 Ultra.

So sánh cấu hình chi tiết bộ đôi iPhone 17 Pro Max và Galaxy S25 Ultra (nhấn vào ảnh để xem cỡ lớn).

iPhone 17 Pro Max cũng có lợi thế về tốc độ xử lý và thời lượng sử dụng pin do sản phẩm có độ phân giải màn hình thấp hơn Galaxy S25 Ultra, nghĩa là tốn ít thời gian và tiêu tốn ít pin hơn khi xử lý đồ họa.

Vậy những ưu điểm đó có đủ giúp iPhone 17 Pro Max vượt qua Galaxy S25 Ultra trong bài kiểm tra tốc độ xử lý và thời gian sử dụng pin hay không? Để đi tìm câu trả lời, kênh YouTube PhoneBuff đã thực hiện hai video để so sánh về tốc độ xử lý và thời gian sử dụng pin của hai sản phẩm khi cùng chạy chung các tác vụ giống nhau.

iPhone 17 Pro Max đọ tốc độ xử lý với Galaxy S25 Ultra

Để đảm bảo tính công bằng cho bài kiểm tra của mình, PhoneBuff đã sử dụng hai cánh tay robot chuyên dụng để mở đồng thời các ứng dụng giống nhau trên Galaxy S25 Ultra và iPhone 17 Pro Max.

Khi một ứng dụng được khởi chạy xong, cánh tay robot sẽ thực hiện một vài tác vụ trên ứng dụng đó, rồi tự động quay trở về màn hình chính của smartphone để kích hoạt ứng dụng tiếp theo và cứ tiếp tục như thế cho đến khi chạy hết lần lượt 16 ứng dụng khác nhau, bao gồm các ứng dụng thương mại điện tử, camera, mạng xã hội, game, hay xử lý văn phòng…

Sau khi kích hoạt hết toàn bộ 16 ứng dụng được chuẩn bị sẵn, PhoneBuff sẽ tính tổng thời gian mà cả 2 smartphone cần để chạy và xử lý xong hết các ứng dụng này.

Galaxy S25 Ultra (phải) mất ít thời gian hơn để khởi chạy hết 16 ứng dụng so với iPhone 17 Pro Max (trái) (Ảnh cắt từ clip).

Sau đó, cánh tay robot sẽ bắt đầu kích hoạt ngược trở lại các ứng dụng đã khởi chạy trước đó để kiểm tra tốc độ xử lý đa nhiệm trên từng sản phẩm.

Kết quả cuối cùng cho thấy Galaxy S25 Ultra cần 2 phút 2,59 giây để khởi chạy toàn bộ 16 ứng dụng trong lần đầu tiên, còn iPhone 17 Pro Max phải cần đến 2 phút 16,18 giây để thực hiện điều tương tự.

Đáng chú ý, ở vòng 2, iPhone 17 Pro Max chỉ cần 47,51 giây để mở lại tất cả các ứng dụng, trong khi Galaxy S25 Ultra lại mất đến 49,53 giây để làm điều này.

iPhone 17 Pro Max đọ tốc độ xử lý với Galaxy S25 Ultra (Video: PhoneBuff).

Tuy nhiên, chiến thắng ở vòng 2 vẫn không đủ để giúp iPhone 17 Pro Max vượt qua đối thủ về tốc độ xử lý. Kết quả cuối cùng, Galaxy S25 Ultra đã đánh bại đối thủ khi chỉ cần tổng cộng 2 phút 52,12 giây để hoàn tất bài kiểm tra, trong khi iPhone 17 Pro Max cần 3 phút 3,69 giây để hoàn thành.

So sánh thời lượng sử dụng pin giữa iPhone 17 Pro Max và Galaxy S25 Ultra

PhoneBuff tiếp tục thực hiện bài kiểm tra để so sánh thời lượng sử dụng pin giữa các mẫu smartphone cao cấp. Ở bài kiểm tra này, PhoneBuff đã bổ sung thêm Pixel 10 Pro XL, chiếc smartphone cao cấp của Google, để so sánh thời lượng dùng pin với bộ đôi iPhone 17 Pro Max và Galaxy S25 Ultra.

Trong 3 mẫu sản phẩm được mang ra so sánh này, Pixel 10 Pro XL có pin lớn nhất, với dung lượng 5.200mAh. Chiếc iPhone 17 Pro Max được PhoneBuff sử dụng để tham gia bài kiểm tra là phiên bản sử dụng eSIM, có dung lượng pin 5.088mAh, trong khi Galaxy S25 Ultra có thỏi pin dung lượng 5.000mAh.

Cả 3 sản phẩm đều sử dụng các loại chip xử lý được xây dựng trên tiến trình 3nm, về lý thuyết sẽ giúp tiết kiệm năng lượng như nhau. iPhone 17 Pro Max có lợi thế vì độ phân giải thấp hơn, giúp tiết kiệm pin hơn khi hoạt động.

Nhằm đảm bảo tính cân bằng khi so sánh thời gian sử dụng pin, các mẫu smartphone đều được sạc đầy pin 100%, thiết lập độ phân giải màn hình ở mức cao nhất, với tần số quét màn hình 120Hz.

Kênh PhoneBuff sau đó sử dụng cánh tay robot để tự động kích hoạt các chức năng và ứng dụng giống nhau trên những mẫu smartphone này.

Đầu tiên, PhoneBuff đã cho các mẫu smartphone cùng thực hiện một cuộc gọi kéo dài suốt một giờ đồng hồ, nhưng màn hình sẽ được tắt giống như khi người dùng gọi điện trên smartphone. Sau khi kết thúc cuộc gọi, pin trên Galaxy S25 Ultra đã bị giảm xuống còn 96%, còn iPhone 17 Pro Max và Pixel 10 Pro XL chỉ bị giảm xuống lần lượt 99% và 98%.

Tiếp theo, loạt smartphone này sẽ được sử dụng để gửi và nhận tin nhắn liên tục trong một giờ đồng hồ. Kết quả, pin trên các mẫu smartphone đều đồng loạt giảm thêm 5%.

PhoneBuff sau đó sử dụng bộ 3 smartphone cho các tác vụ người dùng thường làm hàng ngày như kiểm tra email, duyệt web, truy cập ứng dụng thương mại điện tử, mạng xã hội… với mỗi tác vụ này kéo dài trong một giờ liên tục.

Kết thúc các quá trình này, pin của iPhone 17 Pro Max tụt xuống còn 77%, trong khi Galaxy S25 Ultra và Pixel 10 Pro XL đều có mức pin 73%.

Galaxy S25 Ultra (giữa) là chiếc điện thoại tiêu tốn ít pin nhất khi đặt ở chế độ chờ (Ảnh cắt từ clip).

Sau khi trải qua những bài kiểm tra mức tiêu thụ pin đầu tiên, PhoneBuff sẽ đặt ba chiếc smartphone này vào chế độ chờ kéo dài trong 16 tiếng. Sau khi thời gian chờ kết thúc, mức tiêu thụ pin của iPhone 17 Pro Max tụt xuống còn 67% (mất 10% pin), Pixel 10 Pro XL tụt xuống còn 64% (mất 9% pin) và Galaxy S25 Ultra chỉ mất 5% pin, xuống còn 68%.

Sau thời gian chờ kéo dài, PhoneBuff tiếp tục cho bộ ba smartphone này chạy các ứng dụng YouTube, chơi game, bản đồ Google Maps, nghe nhạc Spotify và lướt mạng xã hội Snapchat. Mỗi ứng dụng sẽ có thời gian hoạt động kéo dài trong một giờ đồng hồ trước khi chuyển sang ứng dụng tiếp theo.

Sau khi chạy xong danh sách các ứng dụng, cánh tay robot sẽ quay trở lại màn hình chính và lần lượt kích hoạt lại các ứng dụng như thứ tự ban đầu, cho đến khi pin trên các mẫu smartphone bị cạn kiệt hoàn toàn và tắt nguồn.

Kết quả cuối cùng, Pixel 10 Pro XL đã bị tắt nguồn đầu tiên, với tổng thời gian hoạt động 26 giờ 45 phút và thời gian sáng màn hình (thời gian sử dụng thực tế) là 10 giờ 45 phút. Galaxy S25 Ultra là sản phẩm “gục ngã” tiếp theo, với tổng thời gian hoạt động 27 giờ 50 phút và thời gian sáng màn hình là 11 giờ 50 phút.

iPhone 17 Pro Max đã giành chiến thắng trong bài kiểm tra này khi có thời gian hoạt động tổng cộng 29 giờ 5 phút và thời gian sáng màn hình là 13 giờ 5 phút, vượt trội hoàn toàn so với các đối thủ.

So sánh thời lượng sử dụng pin giữa iPhone 17 Pro Max và Galaxy S25 Ultra (Video: PhoneBuff).

Dĩ nhiên, những bài kiểm tra của PhoneBuff chỉ mang tính tham khảo, bởi vì tốc độ xử lý và thời gian sử dụng pin trên các mẫu smartphone còn phụ thuộc vào cách thức sử dụng thực tế của người dùng.