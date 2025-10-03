Người Việt cần bao nhiêu ngày lương để đủ tiền mua iPhone 17 Pro?

Trang công nghệ Tenscope vừa công bố một nghiên cứu so sánh mức giá bán chính thức của iPhone 17 Pro bản khởi điểm (bộ nhớ 256GB) với mức lương trung bình tại các quốc gia.

Mục tiêu của nghiên cứu là tìm hiểu xem người dân tại các nước sẽ phải mất bao nhiêu ngày lương mới có thể dành đủ tiền mua một chiếc iPhone 17 Pro.

Theo kết quả nghiên cứu, Ấn Độ đứng đầu danh sách các quốc gia mà người dân phải mất nhiều ngày lương nhất để tiết kiệm đủ tiền mua iPhone 17 Pro. Người dân tại quốc gia này phải mất trung bình 160 ngày lương và không chi tiêu bất cứ thứ gì để đủ tiền mua một chiếc iPhone 17 Pro.

Sở dĩ có điều này vì một chiếc iPhone 17 Pro có giá khởi điểm 1.525 USD tại thị trường Ấn Độ, thuộc mức cao trên toàn cầu, trong khi mức lương trung bình trong một giờ của người dân tại quốc gia này là 1,19 USD.

Số ngày lương mà người lao động tại các quốc gia phải mất để tiết kiệm đủ tiền mua một chiếc iPhone 17 Pro (Ảnh: Tenscope).

Philippines là quốc gia xếp thứ 2 trong danh sách người dân phải mất nhiều ngày lương nhất để đủ tiền mua iPhone 17 Pro. Cụ thể, người dân tại Philippines phải cần thu nhập của 101 ngày làm việc mới có thể đủ tiền mua một chiếc iPhone 17 Pro, với giá khởi điểm 1.437 USD tại quốc gia này.

Đáng chú ý, Việt Nam là quốc gia xếp thứ ba trong danh sách.

Theo Tenscope, mức lương trung bình trong một giờ làm việc của người Việt là 1,67 USD và thời gian làm việc trung bình mỗi tuần là 41,8 giờ (hơn 5 ngày/tuần), tương đương mức thu nhập trung bình 303 USD/tháng.

Với mức thu nhập trung bình này, người Việt sẽ phải mất 99 ngày lương, với thời gian làm việc 8 giờ mỗi ngày, để gom đủ tiền mua một chiếc iPhone 17 Pro bộ nhớ 256GB, có giá khởi điểm 1.325 USD (tương đương 34,9 triệu đồng).

Điều này đồng nghĩa với việc người Việt sẽ phải nhịn ăn tiêu trong hơn 3 tháng mới có thể dành đủ tiền sở hữu một chiếc iPhone 17 Pro thế hệ mới của Apple.

Ngược lại, số liệu thống kê của Tenscope cho thấy Luxembourg và Thụy Sĩ là 2 quốc gia mà người dân phải mất ít ngày lương nhất để gom đủ tiền mua iPhone 17 Pro, khi trung bình mỗi người lao động chỉ phải mất thu nhập của 3 ngày làm việc.

Các quốc gia tiếp theo lần lượt là Mỹ, Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy, khi người lao động ở đây đều cần 4 ngày lương để đủ tiền mua iPhone 17 Pro bản thấp nhất.

iPhone 17 Pro ở đâu có giá cao nhất?

Tenscope cũng đã khảo sát về mức giá bán của iPhone 17 Pro tại các quốc gia và so sánh với mức giá bán gốc tại thị trường Mỹ.

Theo kết quả khảo sát, Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia có giá bán iPhone 17 Pro cao nhất, với mức giá lên đến 2.611 USD. Sở dĩ có điều này là vì Thổ Nhĩ Kỳ đánh thuế cao đối với các sản phẩm điện tử nhập khẩu, đặc biệt là smartphone, khiến mức giá của sản phẩm bị đẩy lên rất cao so với giá khởi điểm do Apple công bố.

Với mức giá này, người dân tại Thổ Nhĩ Kỳ phải mất 89 ngày lương để đủ tiền mua iPhone 17 Pro.

Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia có giá bán iPhone 17 Pro cao nhất thế giới (Ảnh: Engadget).

Những cái tên còn lại trong top 5 quốc gia có giá bán iPhone 17 Pro cao nhất bao gồm Brazil (2.133 USD, người dân mất 77 ngày lương để mua), Hungary (1.647 USD, cần 27 ngày lương để mua), Na Uy (1.619 USD, mất 4 ngày lương để mua) và Thụy Điển (1.609 USD, mất 6 ngày lương để mua).

Ở chiều hướng ngược lại, Việt Nam nằm thứ 5 trong danh sách các quốc gia có giá iPhone 17 Pro rẻ nhất, xếp sau Mỹ (1.099 USD), Canada (1.154 USD), Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (1.279 USD) và Malaysia (1.303 USD).