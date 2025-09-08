Cảnh báo chiêu trò mạo danh trang Facebook bệnh viện để lừa tiền từ thiện

Mạo danh các bệnh viện lớn để kêu gọi từ thiện

Theo phản ánh của độc giả Dân trí và nhiều người dùng Facebook, trong thời gian gần đây, họ thường xuyên bắt gặp các nội dung quảng cáo từ trang Facebook của nhiều bệnh viện lớn như Bạch Mai, bệnh viện Ung bướu TPHCM, bệnh viện Thủ Đức, Quỹ Mặt trận… để chia sẻ về những ca bệnh hiểm nghèo và cần tiền để chữa trị.

Bài viết lừa đảo được đăng trên trang Facebook mạo danh Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh (Ảnh chụp màn hình do phóng viên ghi nhận).

Nội dung những bài viết này thường nhắc đến những ca bệnh hiểm nghèo của trẻ em, với chi phí chữa trị lên đến hàng tỷ đồng để đánh vào lòng trắc ẩn của cộng đồng mạng, từ đó kêu gọi từ thiện.

Tuy nhiên, thông tin người nhận tiền từ thiện lại là số tài khoản cá nhân, thay vì tài khoản chính thức của bệnh viện hay của một tổ chức xã hội, đoàn thể nào đó.

Không ít người thương cảm trước những trường hợp được nêu ra đã không ngần ngại chuyển tiền vào số tài khoản được cung cấp trong bài viết, mà không hề hay biết rằng đây là những trang Facebook giả mạo do những kẻ lừa đảo lập ra nhằm chiếm đoạt tiền từ thiện của những người nhẹ dạ cả tin.

Nhiều người nhẹ dạ cả tin đã chuyển tiền vào tài khoản những kẻ lừa đảo (Ảnh chụp màn hình do phóng viên ghi nhận).

Nhiều người dùng Facebook khi nhận ra đây chỉ là những trang mạo danh các bệnh viện lớn để chiếm đoạt tài sản đã bình luận vào bài viết để cảnh báo.

Tuy nhiên, những nội dung bình luận này đều bị kẻ lừa đảo đứng sau trang Facebook giả mạo xóa đi để tiếp tục hành vi của chúng.

Trên thực tế, chiêu trò mạo danh trang Facebook bệnh viện để chiếm đoạt tài sản không mới và bản thân các bệnh viện bị mạo danh cũng đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo cộng đồng.

Tuy nhiên, nhiều người nhẹ dạ cả tin vẫn bị mắc bẫy những kẻ lừa đảo và chuyển tiền cho chúng khi cảm động trước những nội dung giả mạo được đăng tải.

Cách nhận diện trang Facebook giả mạo do kẻ lừa đảo lập ra

Việc lập các trang Facebook giả mạo là chiêu trò phổ biến của những kẻ lừa đảo. Đặc biệt, những kẻ lừa đảo sẽ chi tiền để đăng ký dịch vụ hoặc dùng các mánh khóe qua mặt Meta để sở hữu dấu tích xanh, dấu hiệu dành cho các trang Facebook “chính chủ”, nhằm tăng mức độ uy tín để dễ dàng qua mặt các nạn nhân.

Do vậy, không phải lúc nào tài khoản có tích xanh cũng là tài khoản Facebook “chính chủ” và các nội dung đăng tải lên trang Facebook này không phải lúc nào cũng đáng tin, mà đôi khi là các nội dung do những kẻ lừa đảo đăng tải để lừa người dùng.

Để đề phòng trường hợp trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo trên mạng xã hội, người dùng có thể thực hiện theo các bước sau để nhận diện những trang Facebook giả mạo, ngay cả khi tài khoản Facebook đó đã được gắn dấu tích xanh hoặc có lượng người theo dõi lớn.

Kiểm tra tính minh bạch của trang Facebook

Để kiểm tra mức độ tin cậy của một trang Facebook, người dùng có thể xem các thông tin về tính minh bạch của trang Facebook này.

Để thực hiện điều này, bạn truy cập vào trang Facebook muốn kiểm tra thông tin, nhấn vào mục "Giới thiệu". Tại giao diện hiện ra, bạn nhấn vào mục "Tính minh bạch của trang" và nhấn nút "Xem tất cả".

Tại hộp thoại hiện ra, bạn sẽ thấy rõ thông tin chi tiết về trang Facebook, bao gồm ngày lập trang, những lần đổi tên trang và danh sách các quản trị viên của trang Facebook.

Nếu một trang Facebook mới được thành lập hoặc thường xuyên đổi tên trang, mà tên gọi không liên quan đến nhau, rất có thể đây là một trang Facebook được lập ra với mục đích lừa đảo.

Trang Facebook mạo danh “Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh” chỉ mới được đổi tên từ một trang Facebook khác vào ngày 1/9 để thực hiện hành vi lừa đảo (Ảnh chụp màn hình do phóng viên ghi nhận).

Sở dĩ có điều này vì tin tặc có thể tấn công và chiếm đoạt một trang Facebook có lượng người theo dõi lớn, sau đó đổi tên trang và gắn dấu tích xanh để thực hiện hành vi lừa đảo.

Ngoài ra, dựa vào thông tin quản trị viên của trang Facebook, bạn cũng có thể đoán được đó có phải là trang giả mạo hay không.

Chẳng hạn các trang Facebook có gắn dấu tích xanh của một cầu thủ bóng đá hoặc ngôi sao ca nhạc nổi tiếng tại nước ngoài, nhưng lại chỉ có quản trị viên đến từ Việt Nam, thì gần như chắc chắn đó là trang Facebook giả mạo do chính người Việt lập ra nhằm câu tương tác, bán hàng hoặc lừa đảo người dùng.

Ngược lại, nếu một trang Facebook thường cung cấp thông tin về Việt Nam hoặc mang tên một người nổi tiếng tại Việt Nam, nhưng lại có danh sách quản trị viên ở nước ngoài thì gần như chắc chắn đây cũng sẽ là trang Facebook giả mạo nhằm lừa người dùng truy cập vào các trang web có chứa mã độc.

Sau khi kiểm tra tính minh bạch của trang Facebook và nhận thấy những dấu hiệu khả nghi, thiếu tin cậy… người dùng tuyệt đối không nhắn tin hoặc thực hiện các giao dịch với những trang Facebook này, ngay cả khi trang có gắn dấu tích xanh hoặc có lượng người theo dõi lớn, tránh trở thành nạn nhân cho những kẻ lừa đảo.

Kiểm tra lượt tương tác với bài viết trên trang Facebook

Một điều người dùng cần kiểm tra kỹ đó là lượt tương tác với các bài viết trên trang Facebook. Nhiều người thường chủ quan khi thấy các bài đăng kêu gọi từ thiện, giới thiệu sản phẩm, chào bán dịch vụ… có lượt tương tác cao, có nhiều bình luận hưởng ứng… nên tin tưởng vào nội dung của bài viết.

Tuy nhiên, các trang Facebook giả mạo thường sử dụng các công cụ để tăng lượt tương tác ảo, bao gồm số lượng người nhấn "Thích" hoặc các bình luận trên bài viết.

Để kiểm tra xem lượt tương tác trên trang Facebook có phải là giả hay không, bạn mở danh sách các tài khoản đã tương tác với bài viết và truy cập vào trang cá nhân của những tài khoản này.

Bạn có thể dễ dàng nhận ra chủ yếu những tài khoản tương tác đều là tài khoản giả mạo, mới được lập hoặc hầu như không hoạt động trên Facebook.

Đây là những tài khoản được tạo ra bằng các công cụ tự động hoặc do tin tặc chiếm đoạt từ những tài khoản Facebook từ lâu không hoạt động, sau đó chúng sẽ sử dụng những "tài khoản ma" này để tạo tương tác ảo cho các bài viết nhằm phục vụ hành vi lừa đảo của mình.

Nếu phát hiện những bài viết có lượng tương tác ảo, người dùng nên lập tức bỏ qua những bài viết đó và đưa trang Facebook có lượng tương tác ảo vào "danh sách đen".

Kiểm tra thời gian đăng tải các bài viết

Thông thường những trang Facebook lừa đảo sẽ chỉ mới bắt đầu đổi tên và đăng tải những bài viết liên quan đến tên trang Facebook mới của mình trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên, để tăng tính tin cậy, những kẻ lừa đảo sẽ lợi dụng tính năng hẹn giờ đăng bài của Facebook để thay đổi thời điểm bài viết xuất hiện trên trang.

Chẳng hạn, các trang Facebook mạo danh bệnh viện sẽ đăng tải các bài viết về hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện vào đầu tháng 9, nhưng thiết lập thời gian để các bài viết được hiển thị từ tháng 7, tháng 8 hoặc từ đầu năm. Điều này khiến nhiều người dùng tưởng rằng trang Facebook đã hoạt động từ lâu.

Các bài đăng được hẹn giờ sẽ xuất hiện thêm biểu tượng đồng hồ phía sau thời điểm đăng bài. Người dùng có thể di chuyển chuột (khi truy cập Facebook trên máy tính) vào vị trí đồng hồ này để kiểm tra.

Trang Facebook giả mạo của Bệnh viện Ung bướu TPHCM hiển thị bài đăng từ ngày 1/9, nhưng lại hẹn giờ hiển thị ngày 14/9/2024 để tạo lòng tin cho người dùng (Ảnh chụp màn hình do phóng viên ghi nhận).

Nếu phát hiện một trang Facebook với tất cả các đặc điểm kể trên, bạn có thể khẳng định đây là trang Facebook mạo danh, được lập ra nhằm mục đích lừa đảo. Người dùng cần phải tránh xa những trang Facebook này, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân hoặc làm theo các hướng dẫn trên trang.

Ngoài ra, người dùng cũng nên nhấn nút “Báo cáo” để Facebook biết và xử lý các trang Facebook mạo danh.

***

Các hình thức lừa đảo qua Internet đang ngày càng tinh vi nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân, tài sản hoặc tài khoản mạng xã hội, email… Trên đây là những lưu ý để giúp người dùng có thể nhận diện những trang Facebook giả mạo, từ đó nâng cao cảnh giác để tránh trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo.