Chia tay chồng sắp cưới vì anh phá sản, tôi thấy mình hành động khôn ngoan

Tôi bị gọi là bội bạc, những lời tồi tệ đó theo tôi suốt nhiều tháng sau khi chia tay người yêu. Có người nói thẳng vào mặt tôi rằng, nếu thật sự yêu, tôi đã không bỏ đi lúc anh ấy thất bại trong kinh doanh. Có người còn cay nghiệt hơn, cho rằng tôi chỉ chờ có cớ để rút lui sau khi bòn rút được nhiều tiền của người yêu.

Nhưng chỉ tôi mới biết, quyết định rời đi khi ấy không phải là phút bốc đồng hay sự tính toán lạnh lùng như người ta vẫn nghĩ.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định quan trọng của cuộc đời người phụ nữ (Ảnh minh họa: Knet).

Tôi và anh quen nhau hơn 3 năm. Chúng tôi đều là những người trưởng thành, không yêu theo kiểu mơ mộng. Ngay từ đầu, cả hai đã nói với nhau rất rõ về tương lai.

Anh làm kinh doanh, tôi làm văn phòng. Thu nhập của tôi ổn định nhưng không cao. Anh là người có chí, có tham vọng, dám nghĩ dám làm. Tôi từng ngưỡng mộ anh ở điều đó. Anh cũng rất hào phóng chi trả và lo kinh tế cho tôi.

Chúng tôi dự định cuối năm cưới. Tôi đã nghĩ đến việc chọn váy, nghĩ đến căn bếp nhỏ, nghĩ đến những buổi tối tan làm về cùng nấu ăn. Tôi không phải kiểu phụ nữ chỉ mơ mộng về đám cưới xa hoa. Tôi muốn một cuộc sống đủ an toàn về vật chất để không phải lo lắng từng bữa.

Biến cố đến khi công việc của anh bắt đầu lao dốc. Ban đầu, chỉ là vài dự án không thuận lợi, sau đó là những khoản vay, những cuộc gọi lúc nửa đêm, những buổi anh ngồi im lặng rất lâu không nói gì.

Tôi chứng kiến anh căng thẳng, cáu gắt, rồi dần trở nên khép kín. Tiền tiết kiệm của anh cạn dần, những kế hoạch dành cho đám cưới bị hoãn lại hết lần này đến lần khác.

Tôi đã ở bên anh trong suốt giai đoạn đó. Tôi không bỏ đi ngay khi anh thất bại. Tôi cùng anh ngồi tính toán lại, cùng anh cắt giảm chi tiêu. Nhưng càng ngày tôi càng nhận ra, thứ khiến tôi mệt mỏi không chỉ là chuyện tiền bạc.

Anh không còn là người đàn ông bình tĩnh, có kế hoạch như trước. Anh bắt đầu đặt cược nhiều hơn vào những quyết định mạo hiểm, với hy vọng gỡ lại nhanh chóng.

Anh không cho phép mình thất bại, nhưng cũng không chấp nhận dừng lại để tính toán kỹ hơn. Khi tôi góp ý anh luôn cho rằng tôi không hiểu kinh doanh. Tôi lo lắng thì anh nói tôi thiếu niềm tin.

Tôi bắt đầu thấy sợ. Tôi sợ viễn cảnh sau hôn nhân, mọi áp lực đổ dồn lên một gia đình nhỏ chưa kịp đứng vững. Tôi sợ mình sẽ trở thành người phải gồng gánh, nhẫn nhịn chồng.

Tôi lớn lên trong một gia đình không dư dả. Tôi đã chứng kiến mẹ mình chắt chiu từng đồng, chịu đựng một cuộc hôn nhân mà gánh nặng kinh tế luôn là nguyên nhân của mọi mâu thuẫn.

Tôi hiểu rất rõ cảm giác bất lực khi yêu thương không đủ để bù đắp cho những thiếu thốn kéo dài. Tôi không muốn lặp lại con đường đó.

Quyết định chia tay đến sau nhiều đêm tôi không thể ngủ được. Tôi nằm bên cạnh anh mà trong đầu chỉ toàn những câu hỏi về tương lai. Tôi tự hỏi, nếu tôi bước tiếp, liệu tôi đang yêu anh hay đang tự đẩy mình vào một cuộc đời đầy bất an. Tôi tự hỏi, nếu sau này khổ sở, liệu tôi có đủ sức chịu đựng hay sẽ oán trách chính người mình từng chọn.

Và rồi, tôi chọn chia tay.

Tôi nói rõ rằng tôi không còn đủ niềm tin để tiếp tục. Tôi nói rằng tôi cần một cuộc sống ổn định hơn và tôi không chắc mình có thể cùng anh đi qua con đường đầy rủi ro phía trước. Anh im lặng rất lâu, rồi nói tôi thực dụng. Những người xung quanh sau đó cũng nói như vậy.

Tôi không phủ nhận mình là người thực tế. Tôi luôn nghĩ rằng, yêu đương và hôn nhân không chỉ cần cảm xúc mà còn cần khả năng chịu trách nhiệm. Tôi có quyền lựa chọn cuộc sống mà mình thấy phù hợp. Tôi có quyền thay đổi khi nhận ra mình không đủ tự tin để gánh vác những khó khăn.

Có thể tôi đã rời đi vào lúc anh yếu đuối nhất nhưng tôi không nghĩ việc ở lại bằng sự sợ hãi mới là cao thượng. Với tôi, hy sinh bản thân để rồi sống trong mệt mỏi kéo dài là điều tôi thấy không cam tâm.

Tôi cũng không phủ nhận những năm tháng tốt đẹp đã qua. Việc anh hào phóng với tôi cũng là lẽ đương nhiên của người đàn ông trong một cuộc tình. Tôi cũng hết lòng với anh trong giai đoạn đó rồi. Giờ tôi chọn bảo vệ mình trước khi quá muộn. Nếu điều đó khiến tôi bị gọi là bội tình, tôi chấp nhận. Bởi tôi hiểu rất rõ, lòng trắc ẩn không thể là lý do duy nhất để gắn bó cả đời với một người.

Có những cuộc chia tay không xuất phát từ việc hết yêu, mà từ việc người ta nhận ra mình không đủ khả năng bước tiếp. Tôi là người như vậy. Và tôi không xấu hổ khi thừa nhận điều đó.

Bởi sau tất cả, tôi tin rằng, một người phụ nữ biết rõ mình muốn gì và dám chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình, dù bị chỉ trích, vẫn tốt hơn là sống cả đời trong hối hận chỉ để làm vừa lòng người khác.