Hành trình từ dốc đèo Mường Cạt đến á khoa toàn quốc của nữ sinh người Thái

Đi học là để đi xa hơn những dốc đèo

Lang Thị Nguyệt Nhi (SN 2007, Nghệ An) - á khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 khối C00 (ngữ văn, lịch sử, địa lý) - vừa được Bộ Dân tộc và Tôn giáo vinh danh là sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu xuất sắc năm 2025.

Khoảnh khắc đứng trên sân khấu vinh danh rực rỡ và trang trọng, quá khứ như một thước phim tua chậm trước mắt Nhi.

“Mình nhớ lại những dốc đèo từ bản xuống phố ngày mình xách ba lô đi học. Sự khác biệt giữa một bên là núi rừng lặng lẽ và một bên là ánh đèn huy hoàng này khiến mình xúc động nghẹn ngào", Nguyệt Nhi bồi hồi nhớ lại.

Lang Thị Nguyệt Nhi - 1 trong 150 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu nhất năm 2025 (Ảnh: NVCC).

Những hồi ức đó nhắc cô gái Thái nhớ rằng: Khoảng cách từ bản đến trường nội trú tỉnh không chỉ tính bằng kilomet, mà tính bằng cả một quá trình nỗ lực bền bỉ.

Hành trình ấy đã dạy cô học trò nhỏ rằng, dù điểm xuất phát có gian khó đến đâu, chỉ cần có khát vọng và sự tiếp sức của thầy cô, học sinh đều có thể chạm tay vào những điều kỳ diệu, Lang Thị Nguyệt Nhi chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Nhi sinh ra và lớn lên ở bản Mường Cạt, xã Thông Thụ - một xã biên giới của tỉnh Nghệ An, giáp với tỉnh Hủa Phăn của Lào. Lần đầu Nhi rời bản là lần Nhi mang sách vở xuống Trường PTTH Dân tộc nội trú Nghệ An.

Cô gái khi ấy cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa phố thị nhộn nhịp, nơi mọi thứ đều khác xa nhịp sống quen thuộc của bản làng biên giới. Nhìn mọi người xung quanh vội vã và xa lạ, nỗi nhớ nhà trong Nhi càng trở nên rõ rệt.

Tuy nhiên, chính môi trường dân tộc nội trú đã giúp Nhi dần vượt qua những cảm xúc chông chênh ban đầu. Nhi tâm sự, ở trường, thầy cô không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn luôn ở bên lắng nghe, động viên.

Bạn bè Nhi cũng đều là những người con từ các bản làng xa xôi tụ hội về, cùng chung hoàn cảnh, cùng nỗi nhớ nhà và khát vọng được đi học.

Sự thấu hiểu và đồng cảm đã giúp Nhi từng bước thích nghi với cuộc sống xa nhà, biến nỗi sợ và sự e ngại ban đầu thành động lực để học tập.

Suốt 3 năm học nội trú, cô gần như không có điều kiện học thêm bên ngoài mà chủ yếu tiếp thu kiến thức từ thầy cô và bạn bè trong trường. Các thầy cô của Nhi đều là những người giỏi về kiến thức chuyên môn cũng như kinh nghiệm trong việc ôn thi THPT.

Ngoài giờ học trên lớp, Nhi tự ôn tập, luyện đề trong căn phòng ký túc xá. Nhi làm đi làm lại những đề mình đã làm sai để rút kinh nghiệm, tránh mắc phải lỗi khi đi thi, đồng thời thử thêm đề của các tỉnh, các trường khác.

Với Nguyệt Nhi, việc chọn khối C00 không chỉ là lựa chọn học tập mà còn giúp em hiểu thêm về truyền thống văn hóa và lịch sử của dân tộc mình.

"Lịch sử và địa lý cho em thấy sự hùng vĩ của đất nước ẩn chứa trong từng tấc đất quê hương, còn ngữ văn giúp em diễn đạt được lòng biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh của cha mẹ", Nhi tâm sự.

Trong những năm tháng đi học xa nhà, Nhi luôn tâm niệm đi học là để đi xa hơn những dốc đèo, để một ngày nào đó có thể quay trở về và làm đẹp thêm chính con đường của bản làng mình.

Ước mơ trở thành "ngọn đuốc" thắp sáng bản làng

Hiện tại, Nguyệt Nhi đang theo học khoa Sư phạm lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Từ Mường Cạt xuống thành phố Vinh, từ Vinh ra đến Hà Nội, "đặc sản" quý giá nhất mà Nhi mang theo là sự chịu thương chịu khó. Ý chí học tập tôi luyện qua những khó khăn giúp Nhi tự tin đối mặt với mọi áp lực ở môi trường mới.

Nguyệt Nhi đang theo học khoa Sư phạm Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (Ảnh: NVCC).

Nhi cho biết, cô không gặp trở ngại gì trong việc hoà nhập, cứ đối đãi chân thành, giản dị với bạn bè từ khắp các tỉnh thành bằng cái “gốc” Thái xứ Nghệ.

Là sinh viên Sư phạm lịch sử, Nhi có điều kiện hiểu biết hệ thống hơn về lịch sử dân tộc, cũng như cách truyền tải tri thức đến học sinh. Từ trải nghiệm của một học sinh lớn lên ở bản biên giới, cô hiểu rằng, đối với trẻ em vùng cao, tri thức chính là ánh sáng giúp mở ra những con đường mới.

Ước mơ trở thành giáo viên dạy lịch sử của Nhi gắn liền với mong muốn được đứng trên bục giảng quê nhà, kể cho các em nhỏ nghe về cội nguồn, về những trang sử hào hùng của dân tộc, và về chính câu chuyện của mình để tiếp thêm niềm tin cho các em, rằng tri thức sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi dốc đèo trắc trở.

Nữ sinh hy vọng, từ những bài học ấy, các em sẽ dần nuôi dưỡng niềm tin vào việc học và dám mơ ước nhiều hơn.

“Chỉ cần có thêm một học sinh kiên trì đến lớp, một ước mơ được giữ lại giữa những dốc đèo là con đường em đang đi đã có ý nghĩa”, Nhi nói.

Lang Thị Nguyệt Nhi khẳng định, chọn nghề giáo không phải là chọn con đường để rời xa quê hương, mà là cách để chuẩn bị cho ngày trở về.