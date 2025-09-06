Không bị áp mức thuế nhập khẩu mới, Apple vẫn sẽ tăng giá loạt iPhone 17?

Đầu tháng 8 vừa qua, CEO Tim Cook của Apple đã có động thái "lấy lòng" Tổng thống Donald Trump bằng một món quà lưu niệm đặc biệt làm từ kính cường lực Corning, chân đế vàng 24K, kèm cam kết đầu tư 500 tỷ USD vào Mỹ trong 4 năm tới.

Hành động này được Tổng thống Trump đánh giá cao và giới phân tích nhận định đây là bước đi khôn ngoan giúp Apple tránh được mức thuế nhập khẩu mới mà chính quyền Mỹ dự định áp lên các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc, bao gồm iPhone, iPad, MacBook.

Mặc dù Mỹ chưa chính thức áp thuế nhập khẩu mới, các thông tin rò rỉ cho thấy Apple vẫn có thể tăng giá loạt iPhone 17 sắp ra mắt, với mức tăng từ 50 đến 100 USD tùy phiên bản. Nhiều nhà phân tích thị trường cũng đồng tình với nhận định này.

Mô hình mẫu loạt iPhone 17 sắp ra mắt của Apple (Ảnh: X).

“Rất nhiều cuộc thảo luận đã xảy ra xoay quanh việc liệu iPhone có tăng giá hay không?”, Jeff Fieldhack, Giám đốc nghiên cứu công ty phân tích thị trường CounterPoint, cho biết.

Trước đó, nhiều mặt hàng tiêu dùng như quần áo, giày dép, cà phê nhập khẩu vào Mỹ đã phải tăng giá để đối phó với mức thuế mới. Các sản phẩm công nghệ như smartphone, laptop vẫn chưa có động thái tương tự. Tuy nhiên, Apple có thể sẽ là hãng "khơi mào" cho làn sóng tăng giá smartphone, kéo theo các hãng công nghệ khác.

Apple đã giữ nguyên mức giá của phiên bản iPhone Pro từ năm 2017. Tuy nhiên, vào năm 2020, hãng đã tăng giá bán iPhone phiên bản cấp thấp từ 699 USD lên 829 USD. Năm 2022, Apple loại bỏ phiên bản iPhone mini giá 699 USD, thay bằng iPhone Plus màn hình lớn hơn với giá 899 USD. iPhone Pro Max cũng tăng giá từ 1.099 USD lên 1.199 USD vào năm 2023.

Do đó, việc Apple tiếp tục tăng giá bán loạt iPhone 17 sắp ra mắt sẽ không quá bất ngờ. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là Apple sẽ đưa ra lý do gì để giải thích cho việc tăng giá này, khi hãng vẫn chưa phải chịu mức thuế nhập khẩu mới?

Việc tăng giá iPhone nhiều khả năng không chỉ xảy ra tại thị trường Mỹ mà còn ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu, bởi giá bán iPhone tại thị trường quốc tế thường phụ thuộc vào mức giá bán ra tại Mỹ.

Loạt iPhone 17 sẽ được Apple chính thức trình làng vào ngày 9/9 tới (rạng sáng 10/9 theo giờ Việt Nam). Đến thời điểm đó, chúng ta mới có thể biết được Apple có thực sự tăng giá bán loạt iPhone mới của mình hay không.