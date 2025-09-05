Theo kế hoạch, Apple sẽ tổ chức sự kiện "Awe Dropping" để giới thiệu loạt thiết bị mới vào ngày 9/9, trong đó tâm điểm là dòng sản phẩm iPhone 17. Dự kiến, iPhone 17 sẽ có bốn phiên bản, gồm iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Các AAR không được nhắc đến dòng sản phẩm iPhone 17 khi Apple chưa công bố (Ảnh: Tom's Guide).

Như vậy, thời gian diễn ra sự kiện chỉ còn chưa đầy một tuần. Tuy nhiên, khi tra cứu trên trang web từ các đại lý ủy quyền của hãng (Apple Authorized Reseller - AAR) tại thị trường Việt Nam, người dùng tuyệt nhiên không tìm thấy bất cứ thông tin hay hình ảnh nào về thế hệ iPhone 17.

Trước đây, mỗi dịp Apple chuẩn bị ra mắt iPhone mới, các đại lý đều tích cực đẩy mạnh thông tin sản phẩm, thậm chí là nhận “đặt gạch” sớm để thu hút sự quan tâm của người dùng. Điều này đã dần thay đổi trong vài năm trở lại đây.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện một đại lý ủy quyền của hãng tại Việt Nam tiết lộ Apple đặt ra tiêu chuẩn rất khắt khe về lịch trình công bố sản phẩm. Do đó, mỗi AAR đều phải tuân thủ tuyệt đối theo yêu cầu từ Apple, đặc biệt là vài năm gần đây khi công ty tiến sâu hơn vào thị trường Việt Nam.

“Đây là một phần trong thỏa thuận kinh doanh của Apple với các hệ thống. Theo đó, các đại lý sẽ không đề cập đến tin đồn, thông tin bên lề hay hình ảnh, thông số sản phẩm trước ngày đặt hàng”, vị này tiết lộ.

Trên thực tế, đây là quy định chung được Apple áp dụng trên toàn cầu. Tuy vậy, những quy định này lại gây ra không ít khó khăn cho các chuỗi bán lẻ trong nước.

Năm ngoái, một số đối tác trong nước đã vi phạm thỏa thuận và chạy chiến dịch quảng bá về iPhone 16 trước lịch trình. Apple đã phản ứng mạnh mẽ bằng cách cắt nguồn hàng trong thời gian đầu của đại lý này, gây ảnh hưởng lớn đến doanh số và khả năng cạnh tranh.

Động thái của Apple trái ngược hoàn toàn so với các nhà sản xuất smartphone Android. Trong khi đó, các đối thủ của Apple thường kéo dài thời gian đặt trước khoảng 3-4 tuần mỗi dịp mở bán. Giai đoạn này giúp các đại lý có thời gian để quảng bá, truyền thông và “chạy số”.

iPhone 17 sẽ ra mắt ngày 9/9 (Ảnh: PhoneArena).

“Năm nay, thời gian đặt hàng diễn ra tương đối ngắn. Điều này có thể ảnh hưởng đến doanh số đặt hàng trong giai đoạn đầu mở bán”, đại diện một AAR chia sẻ.

Bên cạnh đó, dù cùng là AAR nhưng Apple lại phân chia đại lý theo nhiều cấp bậc khác nhau. Với những đại lý cấp 1, nguồn cung sẽ được ưu tiên phân phối nhiều hơn và sớm hơn, đặc biệt là ở thời gian đầu mở bán. Điều này ảnh hưởng lớn đến khả năng cạnh tranh giữa các đại lý.

Trước đây, Apple nhiều lần áp dụng chính sách yêu cầu các đại lý nhập kèm thêm phụ kiện hoặc sản phẩm khác cùng với iPhone, thường được gọi là hình thức "bia kèm lạc".

Năm 2022, khi nguồn cung iPhone 14 bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, quy định này càng bộc lộ rõ.

Để được phân phối iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max, các đại lý tại Việt Nam phải nhập kèm thêm nhiều phụ kiện, iPad và cả MacBook. Điều này khiến lượng tồn kho MacBook và iPad tăng cao, buộc một số đại lý phải bán cắt lỗ để thu hồi vốn.