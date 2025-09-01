Cách xem trực tiếp Lễ diễu binh ngày Quốc khánh trên máy tính và điện thoại

Hàng triệu con tim trên khắp cả nước đang hướng về Hà Nội để háo hức chờ đợi Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Lễ diễu binh, diễu hành mừng ngày Quốc khánh sẽ chính thức được diễn ra vào lúc 6h30 ngày 2/9. Từ thời điểm này, các lực lượng sẽ bắt đầu xuất phát từ Quảng trường Ba Đình lịch sử, đi qua các tuyến đường chính tại thủ đô Hà Nội.

Bạn đọc có thể tham khảo bài viết của Dân trí tại đây để nắm rõ chi tiết về các tuyến đường mà đoàn diễu binh, diễu hành sẽ đi qua.

Toàn bộ Lễ diễu binh, diễu hành sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam, giúp người dân cả nước có thể theo dõi sự kiện đặc biệt này thông qua truyền hình.

Trong trường hợp bạn không có TV hoặc không có điều kiện xem trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành trên TV, bạn vẫn có thể theo dõi trực tiếp sự kiện này thông qua ứng dụng trên smartphone, trên trình duyệt web máy tính hoặc trên YouTube.

Cách xem trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành trên smartphone

Nếu đang sử dụng smartphone, bạn có thể cài đặt VTVGo, ứng dụng chính thức của Đài Truyền hình Việt Nam, cho phép người dùng xem trực tuyến các kênh truyền hình do VTV phát sóng.

Người dùng Android có thể download ứng dụng tại đây và người dùng iOS download ứng dụng tại đây.

Sau khi download và kích hoạt ứng dụng, bạn chọn "VTV1" tại giao diện chính, nội dung đang phát sóng của kênh truyền hình sẽ hiển thị trên ứng dụng.

Ngoài VTVGo, người dùng cũng có thể sử dụng một số ứng dụng xem truyền hình trực tuyến khác nhau như FPT Play (download miễn phí tại đây hoặc tại đây), TV360 (download miễn phí tại đây hoặc tại đây)… để xem trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành trên kênh VTV1.

Cách xem trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành trên máy tính

Trong trường hợp bạn muốn xem trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành trên máy tính, thay vì trên TV hoặc smartphone, bạn có thể truy cập trang web trực tuyến của kênh VTV1 tại đây.

Ngoài ra, bạn cũng có thể xem trực tiếp kênh VTV1 trên trang web của dịch vụ TV360 tại đây.

Xem trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành trên YouTube

Nếu không muốn cài đặt ứng dụng hoặc muốn coi trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành với chất lượng hình ảnh cao hơn (chất lượng tối đa khi xem trên web chỉ ở mức HD), người dùng có thể theo dõi trực tiếp sự kiện thông qua kênh YouTube chính thức của VTV24 tại đây.

Trên đây là những công cụ để giúp bạn có thể theo dõi trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh 2/9 trên smartphone và máy tính. Hãy cùng theo dõi trực tiếp sự kiện để hòa vào bầu không khí thiêng liêng và tự hào của đất nước.