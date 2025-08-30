Thuê bao Viettel tại Hà Nội được tặng 80GB dữ liệu 5G dịp 2/9

Theo đó, từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9, thuê bao mạng di động Viettel tại khu vực Hà Nội chỉ cần soạn tin nhắn với nội dung 80GB và gửi đến số 191 sẽ được nhận miễn phí 80GB dung lượng mạng 5G để sử dụng.

Người dùng tại Hà Nội có thể đăng ký để nhận 80GB dung lượng 5G miễn phí để sử dụng (Ảnh chụp màn hình).

Chương trình được áp dụng với cả thuê bao trả trước và trả sau. Mỗi thuê bao chỉ được đăng ký duy nhất một lần và dung lượng được tặng chỉ có thời hạn sử dụng đến 24h trong ngày đăng ký.

Với 80GB dung lượng 5G miễn phí, người dùng tại Hà Nội có thể thoải mái lướt web, xem video, chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa trong ngày đại lễ, cũng như dễ dàng chia sẻ nội dung livestream buổi lễ diễu binh, diễu hành lên mạng xã hội.

Ngoài chương trình được dành riêng cho các thuê bao tại Hà Nội, người dùng trên cả nước có thể thực hiện theo hướng dẫn của Dân trí tại đây để nhận dữ liệu 5G, số tin nhắn và phút gọi miễn phí từ 2 nhà mạng Viettel và VinaPhone trong dịp lễ 2/9.

Lưu ý: Để sử dụng mạng 5G, người dùng cần phải sử dụng các thiết bị có hỗ trợ kết nối 5G và có mặt trong phạm vi mạng 5G được phủ sóng.

Hiện tại các nhà mạng lớn tại Việt Nam đã phủ sóng mạng 5G tại các thành phố lớn nhiều khu vực trên cả nước để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dùng.