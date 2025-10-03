Cận cảnh siêu dự án 3,5 tỷ USD ở TPHCM sắp tái khởi động sau gần 20 năm

Dự án Khu đô thị Đại học quốc tế Berjaya, một siêu dự án với tổng vốn đầu tư ban đầu 3,5 tỷ USD (tương đương 56.000 tỷ đồng), diện tích 880ha, đối mặt với nhiều thách thức sau 15 năm được cấp phép. Hiện tại, phần lớn diện tích dự án vẫn là bãi đất hoang, cỏ cây mọc um tùm, trong khi nhiều hộ dân vẫn chưa đạt được thỏa thuận giải tỏa.

Dự án do Công ty cổ phần Đô thị đại học quốc tế Berjaya Việt Nam (Malaysia) làm chủ đầu tư, được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào ngày 1/7/2008. Mục tiêu ban đầu là phát triển một khu đô thị - đại học quốc tế toàn diện tại Khu đô thị Tây Bắc TPHCM, bao gồm các khu giáo dục, dân cư, thương mại - dịch vụ, giải trí, y tế, thể thao và công viên công nghệ thông tin.

Vị trí dự án đắc địa, nằm gần Quốc lộ 22 (đường Xuyên Á) và đường Đặng Công Bỉnh (đường Thanh Niên), được bao bọc bởi hệ thống kênh rạch tự nhiên như kênh An Hạ, kênh Ranh Long An, kênh 8 và kênh Xáng, tạo nên một không gian biệt lập.

Tuy nhiên, từ năm 2008 đến nay, dự án liên tục gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, khiến tiến độ bị đình trệ nghiêm trọng.

Nhiều người dân đã tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng, nhưng phần lớn diện tích vẫn bị bỏ hoang, trở thành những bãi đất trống với cỏ dại mọc um tùm.

Hệ thống đường sá nội bộ cũng xuống cấp trầm trọng, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi.

Phóng viên Dân trí ghi nhận, nhiều hộ dân vẫn bám trụ trong khu vực dự án do chưa đạt được thỏa thuận đền bù với chủ đầu tư.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Nga (53 tuổi), người đã sống tại đây từ năm 1982, bày tỏ sự đồng tình với dự án nhưng mong muốn chính quyền và chủ đầu tư sớm giải quyết hợp lý để gia đình có thể chuyển đến nơi ở mới, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Căn nhà của bà Nga hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, chắp vá từ những tấm tôn thủng lỗ chỗ, không thể xây mới hay sửa chữa.

Trong khi chờ đợi, một số hộ dân vẫn tận dụng đất để canh tác lúa hoặc dựng chòi tạm để mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá trên các kênh rạch bao quanh dự án.

Đầu năm nay, dự án đã có những chuyển biến mới khi UBND TPHCM giao Sở Tài chính phối hợp kiểm tra, giám sát việc triển khai của nhà đầu tư.

Theo Sở Tài chính, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 13/1/2025, điều chỉnh tiến độ dự án, yêu cầu hoàn thành toàn bộ việc đầu tư xây dựng và đưa công trình vào hoạt động trong vòng 120 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Nhà đầu tư hiện đang thực hiện theo quyết định này.

Vị trí dự án Khu đô thị Đại học quốc tế Berjaya trên bản đồ (Ảnh: Google Maps).