Diễn biến mới vụ chung cư HH Linh Đàm cấm cư dân gửi xe điện

Sáng 10/12, liên ngành gồm Công an TP Hà Nội, Sở Xây dựng và chính quyền địa phương đã có buổi làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm để tìm lời giải cho "bài toán" trông giữ xe điện, sau khi ban quản lý thông báo ngừng tiếp nhận loại phương tiện này.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện UBND phường Hoàng Liệt xác nhận cuộc họp nhằm giải quyết những bất cập đang diễn ra.

Theo ghi nhận, việc tạm ngưng nhận trông giữ xe điện tại chung cư HH Linh Đàm đã được áp dụng từ 1/12 cho đến nay.

Trước đó, Ban quản lý tòa nhà đã đơn phương áp dụng việc tạm dừng trông giữ xe máy điện và xe đạp điện dưới tầng hầm, viện dẫn lý do quá tải hạ tầng và lo ngại rủi ro cháy nổ.

Tuy nhiên, động thái này vấp phải sự phản đối từ cư dân và tạo ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan: Một bên là yêu cầu cấp thiết về an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC), một bên là quyền lợi chính đáng và nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của người dân.

Ngay sau đó UBND phường Hoàng Liệt đã làm việc với Ban Quản lý chung cư HH Linh Đàm và chỉ đạo không được từ chối trông giữ xe điện.

Cơ quan chức năng cũng đề nghị ban quản lý chung cư thay vì cấm, phải đưa ra phương án bố trí khu vực sạc riêng cho xe điện, đồng thời tăng cường theo dõi, xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình trông giữ phương tiện tại tầng hầm.

Các cư dân mong muốn một giải pháp về nơi để xe mới, nếu tòa nhà không cho gửi trong hầm (Ảnh: Tuệ Minh).

Phường Hoàng Liệt cho biết cơ quan chức năng đang nghiên cứu và khảo sát theo các kiến nghị của cư dân và ban quản lý tòa nhà. Hiện tại chưa chốt phương án cuối cùng vì phải xin ý kiến từ nhiều cơ quan.

“Vấn đề này liên quan đồng thời đến Sở Quy hoạch - Kiến trúc (để xem xét sự phù hợp với quy hoạch), Sở Xây dựng (để bảo đảm công năng, chức năng sử dụng của tòa nhà và phù hợp với nhu cầu quản lý, sinh hoạt của cư dân), cùng Công an thành phố và lực lượng phòng cháy chữa cháy (để đánh giá tiêu chuẩn và quy chuẩn an toàn cháy nổ)”, đại diện phường Hoàng Liệt nói.

Thực tế, sự việc chung cư tạm dừng nhận trông giữ xe điện không chỉ xảy ra ở khu HH Linh Đàm, mà rất nhiều khu vực trên địa bàn thành phố gặp tình trạng tương tự.

Trong khi đó, từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ cấm xe máy chạy xăng theo khung giờ hoặc trong khu vực xác định thuộc vành đai 1, khi vùng phát thải thấp đầu tiên của thành phố được áp dụng.