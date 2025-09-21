Siêu dự án 3,5 tỷ USD ở Hóc Môn sắp tái khởi động sau gần 20 năm đình trệ

Sở Tài chính TPHCM vừa có văn bản gửi Trung tâm Báo chí Thành phố, liên quan đến dự án Khu đô thị Đại học quốc tế Berjaya tại Xã Xuân Thới Sơn (Xã Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn cũ).

Được biết, dự án Khu đô thị Đại học quốc tế Berjaya do Công ty cổ phần Đô thị đại học quốc tế Berjaya Việt Nam (gọi tắt là Công ty Berjaya Việt Nam, đến từ Malaysia) làm chủ đầu tư, được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào ngày 1/7/2008, với diện tích 880 ha, tổng vốn đầu tư tại thời điểm đó là 3,5 tỷ USD (tương đương 56.000 tỷ đồng).

Mục tiêu của dự án là phát triển một khu đô thị - đại học quốc tế trong Khu đô thị Tây Bắc TPHCM, bao gồm khu giáo dục (các trường học từ cấp tiểu học đến đại học); khu dân cư; khu thương mại - dịch vụ; khu giải trí, y tế, thể thao; khu công viên; công viên công nghệ thông tin.

Vị trí Dự án Khu đô thị Đại học quốc tế Berjaya (Ảnh: IT).

Tuy nhiên, kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào năm 2008, dự án gặp nhiều khó khăn trong giải phóng mặt bằng và tưởng chừng bị xóa sổ.

Đầu năm nay, dự án có chuyển biến mới khi UBND TPHCM có công văn giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện dự án của nhà đầu tư, đảm bảo thực hiện theo đúng mục tiêu, tiến độ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trước câu hỏi dự án chậm trễ nhiều năm khiến đất bị bỏ hoang rất lãng phí, Sở Tài chính cho biết Thủ tướng Chính phủ đã quy định tiến độ thực hiện dự án.

Cụ thể, yêu cầu phải hoàn thành toàn bộ việc đầu tư xây dựng và đưa công trình vào hoạt động trong vòng 120 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 13/1/2025 về việc điều chỉnh tiến độ dự án.

Hiện, Sở Tài chính cho biết nhà đầu tư đang thực hiện theo quyết định trên.