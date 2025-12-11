Vụ cấm gửi xe điện: Chung cư HH Linh Đàm rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan

Nếu đúng theo lộ trình đưa ra, từ ngày 1/12, Ban Quản lý chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) dừng tiếp nhận đăng ký mới đối với xe máy điện và xe đạp điện.

Tuy nhiên, phường Hoàng Liệt (Hà Nội) sau đó chỉ đạo không được từ chối trông giữ xe điện. Luật Nhà ở 2023 quy định khu vực để xe của chung cư bao gồm cả ô tô, xe máy, bất kể là chạy bằng xăng hay điện. Việc bố trí chỗ để/sạc xe điện cần được thiết kế theo tiêu chuẩn.

Khu vực gửi xe điện trong hầm tại chung cư HH Linh Đàm (Ảnh: Văn Hưng).

Đại diện tòa nhà thì dẫn chứng thực tế tại các hầm, lượng xe máy điện và xe đạp điện gia tăng nhanh khiến không gian hầm xe rơi vào tình trạng quá tải, tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn. Nếu xảy ra sự cố, đám cháy lan nhanh, tạo nhiều khói độc và gây khó khăn trong thoát nạn, đe dọa tới tính mạng và tài sản của cư dân.

Trong khi đó, phường Hoàng Liệt cho biết Luật Phòng cháy, chữa cháy hiện cũng không có quy định cấm hoặc hạn chế để xe điện, sạc xe điện tại chung cư. Bên cạnh đó, chưa có kết luận chính thức nào khẳng định xe điện có nguy cơ cháy nổ cao và là phương tiện mất an toàn cháy nổ.

Sự việc đã qua ngày 1/12, chung cư HH Linh Đàm chưa thể tìm ra phương án phù hợp, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Chủ đầu tư nói hầm càng ngày càng quá tải.

Phường Hoàng Liệt vẫn giữ quan điểm thay vì cấm, ban quản lý chung cư phải đưa ra phương án bố trí khu vực sạc riêng cho xe điện, đồng thời tăng cường theo dõi, xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình trông giữ phương tiện tại tầng hầm.

Từ khi sự việc xảy ra, phía chủ đầu tư chung cư HH Linh Đàm và phường Hoàng Liệt liên tục có những cuộc họp, thậm chí có đầy đủ đại diện bí thư chi bộ, tổ dân phố và đại diện cư dân.

Tuy nhiên, vấn đề chưa thể giải quyết khi một bên là yêu cầu cấp thiết về an toàn phòng cháy chữa cháy, một bên là quyền lợi chính đáng và nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của người dân.

Đến ngày 10/12, một cuộc họp nữa được diễn ra, lần này có thêm sự góp mặt của đại diện Công an TP Hà Nội, Sở Xây dựng. Thực tế, sự việc chung cư tạm dừng nhận trông giữ xe điện không chỉ xảy ra ở khu HH Linh Đàm, mà rất nhiều khu vực trên địa bàn thành phố gặp tình trạng tương tự.

Phường Hoàng Liệt cho biết cơ quan chức năng đang nghiên cứu và khảo sát theo các kiến nghị của cư dân và ban quản lý tòa nhà. Hiện tại chưa thể chốt phương án cuối cùng vì phải xin ý kiến từ nhiều cơ quan.

“Vấn đề này liên quan đồng thời đến Sở Quy hoạch - Kiến trúc (để xem xét sự phù hợp với quy hoạch), Sở Xây dựng (để bảo đảm công năng, chức năng sử dụng của tòa nhà và phù hợp với nhu cầu quản lý, sinh hoạt của cư dân), cùng Công an thành phố và lực lượng phòng cháy chữa cháy (để đánh giá tiêu chuẩn và quy chuẩn an toàn cháy nổ)”, đại diện phường Hoàng Liệt nói.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Dân trí, chung cư HH Linh Đàm đã bắt đầu tạm ngưng nhận trông giữ xe điện. Đại diện tòa nhà nói hầm quá tải, không thể nhận thêm.