Tin vui cho người muốn chuyển đất nông nghiệp sang đất ở

Ngày 11/12, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai. Nghị quyết có hiệu lực từ 1/1/2026.

Đáng chú ý, Nghị quyết có quy định giảm nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất. Cụ thể, đối với đất vườn, ao, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở khi chuyển mục đích sử dụng sang đất ở, tiền sử dụng đất được tính bằng 30% phần chênh lệch giữa giá đất ở và giá đất nông nghiệp đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở tại địa phương.

Quốc hội chốt giảm 70% tiền chuyển đổi đất nông nghiệp sang thổ cư (Ảnh: Trần Kháng).

Mức thu bằng 50% chênh lệch đối với diện tích đất vượt hạn mức nhưng không quá 1 lần hạn mức giao đất ở tại địa phương.

Mức thu bằng 100% chênh lệch đối với diện tích đất vượt hạn mức mà vượt quá 1 lần hạn mức giao đất ở tại địa phương. Mức thu tiền sử dụng đất nêu trên chỉ được tính 1 lần cho một hộ gia đình, cá nhân (tính trên 1 thửa đất).

Chính sách ưu đãi này chỉ áp dụng một lần cho hộ gia đình, cá nhân. Các lần chuyển đổi mục đích sau sẽ phải nộp toàn bộ chênh lệch.

Người dân đã chuyển mục đích sử dụng đất từ ngày 1/8/2024 (thời điểm Luật Đất đai 2024 có hiệu lực) đến trước ngày 1/1/2026 (Nghị quyết có hiệu lực) sẽ được cơ quan thuế tính lại tiền sử dụng đất. Số tiền tính lại thấp hơn khoản đã nộp được khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính khác hoặc hoàn trả.

Theo quy định của Luật Đất đai 2024 (có hiệu lực từ 1/8/2024) người dân phải nộp tiền sử dụng đất trên toàn bộ phần chênh lệch giữa giá đất đất ở và đất nông nghiệp. Điều này khiến chi phí chuyển đổi tăng vọt so với quy định trước đó (áp dụng mức 30% với diện tích trong hạn mức và 50% với diện tích vượt hạn mức).