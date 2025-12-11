Đà Nẵng trình 2 phương án giá đất áp dụng trong năm 2026

Tại kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra ngày 10/12, UBND thành phố đã có tờ trình đề xuất ban hành nghị quyết quy định giá và bảng giá các loại đất trên địa bàn Đà Nẵng (cũ), dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, việc xây dựng, ban hành bảng giá đất lần này theo Luật Đất đai năm 2024; đặc biệt là quy định về việc xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc thị trường, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư.

Bảng giá đất năm 2026 tại thành phố Đà Nẵng sẽ có thay đổi so với năm 2025 (Ảnh: Công Bính).

Trên cơ sở báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đơn vị tư vấn, ý kiến của lãnh đạo xã, phường và thành viên hội đồng tư vấn, Hội đồng thẩm định bảng giá đất thành phố Đà Nẵng kết luận có 2 phương án.

Trong đó, phương án 1 là đề xuất ban đầu của đơn vị tư vấn. Phương án 2 là giảm đồng bộ 20% so với mức tăng tính toán từ kết quả của phương án 1.

Hội đồng thẩm định bảng giá đất thành phố Đà Nẵng đã thống nhất báo cáo UBND trình HĐND thành phố phương án 2 để xem xét ban hành bảng giá các loại trên địa bàn Đà Nẵng (cũ).

Tỷ lệ tăng bình quân của 2 phương án so với bảng giá đất hiện nay tại thành phố Đà Nẵng (Ảnh chụp bản dự thảo).

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, phương án 2 là phù hợp với tình hình giá đất hiện nay tại các địa phương. Đồng thời cân bằng giữa việc tăng thu ngân sách, giảm gánh nặng tài chính, duy trì sự ổn định kinh tế cho người dân và thu hút đầu tư.

Năm nay, Đà Nẵng đã điều chỉnh bảng giá đất 2 lần trong vòng 7 tháng. Nếu tính theo bảng giá đất sau 2 lần điều chỉnh, những tuyến đường trung tâm cũng được định giá lại, cao 2-3 lần so với năm 2024.

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, việc lựa chọn phương án giá đất cho thành phố sẽ có tác động đáng kể đến các khu vực vùng ven, nơi có tỉ lệ điều chỉnh giá đất tăng cao trong lần này. Các khu vực này sẽ có biến động mạnh về khung giá đất.

Tại xã Hòa Vang, nếu chọn phương án 2, mức tăng trung bình giảm từ gần 62% xuống còn gần 50%.

Trong những năm gần đây, thành phố Đà Nẵng bước vào giai đoạn phát triển đô thị mới, với tốc độ đô thị hóa nhanh, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường bất động sản và các ngành kinh tế mũi nhọn.

Những yếu tố này đã góp phần làm thay đổi mặt bằng, giá đất trên địa bàn thành phố, đặc biệt tại các khu vực có hạ tầng phát triển nhanh, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, vùng quy hoạch mở rộng đô thị như Hòa Vang, Bà Nà, Hòa Tiến, Hòa Khánh, Sơn Trà…