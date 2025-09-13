Bắc Ninh tìm nhà đầu tư dự án khu đô thị sinh thái hơn 8.500 tỷ đồng

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa thông báo mời đầu tư khu đô thị sinh thái và thể dục thể thao thuộc quy hoạch phân khu khu đô thị, du lịch sinh thái thể thao Khuôn Thần (phân khu B).

Dự án được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 vào tháng 3 năm nay. Theo đó, dự án sẽ được triển khai trên diện tích 286,3ha tại xã Kiên Lao, tỉnh Bắc Ninh. Tổng vốn đầu tư dự án là hơn 8.540 tỷ đồng. Về cơ cấu vốn, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư tối thiểu là 1.281 tỷ đồng, còn lại và vốn vay và huy động.

Một khu vực tại tỉnh Bắc Ninh (Ảnh: Trần Kháng).

Trong phạm vi dự án, nhà đầu tư sẽ xây dựng đồng bộ các công trình nhà ở; hệ thống hạ tầng xã hội gồm y tế, giáo dục, văn hóa, thương mại - dịch vụ, thể thao; các công trình dịch vụ và hỗn hợp căn hộ lưu trú kết hợp thương mại. Dự án không bố trí đất ở để chuyển nhượng theo hình thức phân lô bán nền cho cá nhân tự xây dựng nhà ở.

Về tiến độ, toàn bộ công trình phải hoàn thành trong vòng 96 tháng kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Dự án sẽ được triển khai theo 4 giai đoạn.

Khu đô thị, du lịch sinh thái thể thao Khuôn Thần được quy hoạch với mục tiêu trở thành khu đô thị hiện đại và đồng bộ.

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng lấy ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư dự án khu đô thị mới tại phường Phố Mới và phường Việt Hùng (nay là phường Quế Võ).

Dự án có tổng vốn hơn 2.447 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất trên 35ha, dân số dự kiến khoảng 4.720 người. Nếu được thông qua, dự án sẽ triển khai từ quý IV năm nay đến quý III/2031, do Công ty cổ phần Thái Sơn Bắc Hà đề xuất đầu tư.