"Đất vàng" tại vị trí đắc địa ở TPHCM vừa có chủ thuê sau 10 năm bỏ hoang

Sau một thập kỷ bị bỏ hoang gây lãng phí, khu "đất vàng" tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM, đã tìm được đơn vị thuê lại để kinh doanh. Theo thông tin ban đầu, một hệ thống nhà hàng hải sản lớn với 6 chi nhánh tại TPHCM sẽ là đơn vị khai thác khu đất đắc địa này.

Khu đất rộng khoảng 6.000m2 này sở hữu vị trí "kim cương" với bốn mặt tiền giáp các tuyến đường Hai Bà Trưng, Thi Sách, Công trường Mê Linh và Đông Du. Trong suốt 10 năm qua, khu đất này gần như bị bỏ không, gây ra sự lãng phí lớn về tài nguyên đất đai tại trung tâm thành phố.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí cho thấy, một công trình đang được khẩn trương xây dựng bên trong khu đất, phía đường Đông Du.

Nhiều máy móc và xe cơ giới đã được huy động để phát quang, vệ sinh mặt bằng sau thời gian dài bị bỏ hoang.

Khoảng 20 công nhân đang tích cực làm việc tại công trường, cho thấy sự khởi động mạnh mẽ của dự án mới.

Trước đó, khu đất này đã trở nên hoang hóa, cỏ mọc um tùm, và các bức tường rào bên ngoài bị vẽ bậy, gây mất mỹ quan đô thị.

Ông Hùng (52 tuổi, ngụ phường Phước Long) bày tỏ: "Với một vị trí đắc địa như khu đất này, việc bỏ không trong nhiều năm là rất lãng phí. Nếu cho các đơn vị thuê lại để kinh doanh thì vừa tạo ra một nguồn thu lớn, vừa làm đẹp cho bộ mặt của thành phố".

Không chỉ hoang hóa, khu đất còn đối mặt với tình trạng rác thải bủa vây và trở thành nơi tiểu tiện, phóng uế của các tài xế xe công nghệ, gây mất vệ sinh và mỹ quan đô thị nghiêm trọng. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè để buôn bán, giữ xe xung quanh khu đất cũng gây khó khăn cho việc đi lại của người dân và du khách.

Được biết, khu đất này từng là tài sản công, sau đó được chuyển giao cho Công ty Sabeco mà không qua đấu giá công khai. Sabeco sau đó liên danh thành lập pháp nhân mới là Sabeco Pearl để triển khai dự án bất động sản. Hành vi này đã bị cơ quan chức năng xác định là vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý tài sản công, gây thất thoát cho Nhà nước hơn 2.700 tỷ đồng.

Đầu năm nay, UBND quận 1 từng đề xuất sử dụng tạm khu đất này làm bãi gửi xe, mảng xanh trong thời gian chờ UBND TPHCM chấp thuận phương án sử dụng đất phù hợp quy hoạch. Tuy nhiên, đến nay, khu đất đã "rục rịch" được cho hệ thống nhà hàng hải sản thuê lại để kinh doanh, hứa hẹn mang lại sức sống mới cho khu vực trung tâm thành phố.

Khu đất vàng 2-4-6 Hai Bà Trưng sẽ được hồi sinh với dự án kinh doanh mới.

Vị trí khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng trên bản đồ (Ảnh: Google Maps).