Bộ Xây dựng vào cuộc vụ chung cư HH Linh Đàm cấm gửi xe điện

Chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) mới đây thông báo dừng tiếp nhận đăng ký mới xe máy điện, xe đạp điện từ tháng 12 và tiến tới ngừng hoàn toàn dịch vụ trông giữ xe điện tại tầng hầm. Ban quản lý chung cư nói do quá tải và nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy.

Quyết định này ngay lập tức tạo ra nhiều ý kiến trái chiều, buộc UBND phường Hoàng Liệt phải yêu cầu dừng triển khai.

Trước thực tế trên và những băn khoăn của cư dân tại nhiều chung cư, Bộ Xây dựng đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư, trong đó bổ sung quy định đối với trạm sạc và trạm đổi pin cho xe điện.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh chủ trì hội nghị (Ảnh: Báo Xây dựng).

Trong bối cảnh đô thị hóa và chuyển đổi năng lượng xanh đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam, sự gia tăng nhanh chóng của xe điện đã đặt ra yêu cầu mới đối với công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng. Sự phát triển này đồng thời đòi hỏi phải có một khung kỹ thuật rõ ràng để đảm bảo an toàn cho khu vực bố trí trạm sạc.

Tại hội nghị, cơ quan quản lý và doanh nghiệp đều cho rằng hệ thống hạ tầng trạm sạc, đặc biệt là tại các khu chung cư, cần được quy định với các tiêu chí kỹ thuật nghiêm ngặt, bao gồm giải pháp phòng chống cháy nổ, thông gió - thoát khói, yêu cầu phân khoang cách ly, cũng như các yêu cầu về quy mô, bảo vệ hệ thống điện và chống quá tải.

Bên cạnh đó, việc sử dụng và bảo trì thiết bị sạc, pin cũng cần có hướng dẫn chi tiết nhằm ngăn ngừa sự cố, đảm bảo an toàn cho người sử dụng, thiết bị và công trình.

Các ý kiến nhìn nhận quy định cũ vẫn đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn hiện nay, tuy nhiên, để phù hợp với nhu cầu mới, cần bổ sung quy định về trạm sạc và trạm đổi pin.

Thời gian gần đây, câu chuyện quản lý và bố trí hạ tầng cho xe điện trong chung cư đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Với hơn 2 triệu xe máy điện và khoảng 300.000 ô tô điện đang lưu thông, yêu cầu có một quy chuẩn kỹ thuật rõ ràng, thống nhất để bảo đảm an toàn cho người dân là hết sức cấp thiết.

Liên quan đến vụ việc chung cư HH Linh Đàm cấm gửi xe điện, ngày 10/12, liên ngành gồm Công an TP Hà Nội, Sở Xây dựng và chính quyền địa phương đã có buổi làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm để tìm lời giải.

Phường Hoàng Liệt cho biết cơ quan chức năng đang nghiên cứu và khảo sát theo các kiến nghị của cư dân và ban quản lý tòa nhà. Hiện tại chưa chốt phương án cuối cùng vì phải xin ý kiến từ nhiều cơ quan.

“Vấn đề này liên quan đồng thời đến Sở Quy hoạch - Kiến trúc (để xem xét sự phù hợp với quy hoạch), Sở Xây dựng (để bảo đảm công năng, chức năng sử dụng của tòa nhà và phù hợp với nhu cầu quản lý, sinh hoạt của cư dân), cùng Công an thành phố và lực lượng phòng cháy chữa cháy (để đánh giá tiêu chuẩn và quy chuẩn an toàn cháy nổ)”, đại diện phường Hoàng Liệt nói.

Thực tế, sự việc chung cư tạm dừng nhận trông giữ xe điện không chỉ xảy ra ở khu HH Linh Đàm, mà rất nhiều khu vực trên địa bàn thành phố gặp tình trạng tương tự.