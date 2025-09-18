Hiện trạng khu đất hơn 3.800m2 sẽ làm nhà ở xã hội cho công an TPHCM

UBND TPHCM vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội dành cho cán bộ, chiến sĩ công an trên địa bàn thành phố, dự kiến đáp ứng nhu cầu an cư cho gần 1.000 nhân khẩu.

Dự án sẽ được triển khai trên khu đất rộng 3.848m2 tại số 165/5 Nguyễn Văn Luông (phường Bình Phú, quận 6 cũ). Công trình được quy hoạch tối đa 18 tầng, bao gồm các hạng mục nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ.

Khu đất này trước đây từng là nhà xưởng của một doanh nghiệp sản xuất lưới thép.

Chính quyền địa phương đã tiến hành thu hồi và giải phóng mặt bằng khu đất này.

Hiện tại, một số bức tường của công trình cũ vẫn còn sót lại trên khu đất dự án.

Bức tường phía mặt đường hẻm Nguyễn Văn Luông vẫn còn nham nhở bê tông, sắt thép, gây lo ngại về an toàn.

Nhiều người dân bày tỏ sự lo lắng khi công trình đã được tháo dỡ nhưng chưa được quây tôn, rào chắn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn do những bức tường cũ có thể đổ sập bất cứ lúc nào. "Công trình đã được phá dỡ khá lâu thế nhưng nhiều hạng mục cũ vẫn còn xót lại. Bê tông, sắt thép chỉa thẳng ra đường mà không rào chắn lại thì rất nguy hiểm", một người dân chia sẻ.

Bên ngoài khu đất, người dân tận dụng làm bãi đậu, đỗ xe.

Một số người dân cũng bày bán các quầy hàng ăn uống cạnh khu đất dự án.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 643 tỷ đồng. Bộ Công an sẽ thực hiện lựa chọn nhà đầu tư. Sở Xây dựng TPHCM sẽ hướng dẫn nhà đầu tư xác định tổng mức đầu tư chính thức ở các bước tiếp theo.

Công trình dự kiến hoàn thành trong tối đa 24 tháng kể từ ngày Bộ Công an ban hành quyết định giao chủ đầu tư.

Trong quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, UBND TPHCM cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, đôn đốc các đơn vị sớm mở rộng hẻm 165 Nguyễn Văn Luông theo quy hoạch, nhằm đảm bảo yêu cầu phòng cháy, chữa cháy và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lưu thông.

Vị trí dự án nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ công an TPHCM (Ảnh: Google Maps).