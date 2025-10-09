Người bán ổi dưới chân cầu Thanh Trì dọn hàng tháo chạy khi thấy công an

Sau vụ xe máy tông vào đuôi ô tô dừng mua ổi dưới chân cầu Thanh Trì, nhiều bạn đọc Dân trí phản ánh, việc dừng xe mua ổi không chỉ diễn ra gần khu vực cầu Thanh Trì mà còn phổ biến ở nhiều tuyến đường khác lân cận.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí sáng 9/10, trên đường quốc lộ 1B ngay dưới chân cầu Thanh Trì, đoạn đầu điểm tiếp nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, gần chục “cửa hàng” bán ổi di động dọc 2 bên đường.

Các sạp hàng do người dân tự chế xếp thành dãy như chợ, có ô che, người bán chèo kéo khách ngay trên quốc lộ. Mỗi sạp hàng bán ổi cách nhau 7-10m, kéo dài gần 1km từ khu vực chân cầu Thanh Trì cho tới lối dẫn vào đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, quốc lộ 5.

Bạn đọc Dân trí phản ánh khi đi qua khu vực này nhiều người không khỏi giật mình vì những chiếc xe tải, ô tô con sẵn sàng tạt đầu tấp vào lề và dừng lại để mua ổi.

Mặc dù khu vực quốc lộ đã được ngăn bằng dải phân cách với khu đường dân sinh và khu dân cư, nhưng người dân vẫn trèo qua lan can để bán ổi. Người bán hàng đứng tràn ra giữa đường chèo kéo, gây ra cảnh tượng giao thông lộn xộn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Điều đáng nói, biển cấm bán hàng rong, cấm phương tiện dừng đỗ được cắm ngay tại vị trí lối vào đường cao tốc nhưng đều bị phớt lờ.

Sáng cùng ngày, Đội Cảnh sát trật tự, Phòng cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an Hà Nội đã có mặt tuần tra, xử lý vi phạm. Hàng hóa được bày bán trên các sạp hàng chủ yếu là ổi từ vườn trồng sát hai bên đường.

Khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng, những người bán ổi nhanh chóng thu dọn, tháo chạy.

Một số người thu dọn ổi nhưng để sau dải phân cách đợi lực lượng chức năng rời đi để bán tiếp. Những người bán ổi dưới biển cấm đã quen với việc "Công an đến thì chạy, đi thì bán".

Chị Nguyễn Thị Hằng (phường Long Biên, Hà Nội) - người bán ổi dưới chân cầu Thanh Trì, đoạn đầu điểm tiếp nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng lo lắng khi lực lượng chức năng mời vào làm việc.

Thiếu tá Phạm Minh Hùng, cán bộ Đội Cảnh sát trật tự, Phòng cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an Hà Nội cho biết, sau bài viết "Cần có camera giám sát, có biển cấm bán hàng dưới chân cầu Thanh Trì" trên báo Dân trí, lực lượng chức năng đã yêu cầu người dân tháo dỡ sạp hàng.

Chị Hằng phân trần: "Chúng tôi đều là người dân địa phương, bán ổi của gia đình, không có việc làm ổn định mới mang ổi đi bán. Tôi đứng từ sáng tới giờ mới bán được 70.000 đồng, mong lần này lực lượng chức năng nhắc nhở, không xử phạt".

Công an xã Bát Tràng (Hà Nội) nhắc nhở, yêu cầu người vi phạm ký cam kết không tiếp tục buôn bán trên hành lang giao thông, tránh ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông trên tuyến.

Thấy chị Hằng vào làm việc với lực lượng chức năng, những người còn lại nhanh chóng thu dọn ổi, quay đầu xe chạy về nhà.

"Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với Công an phường, xã sở tại tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết triệt để tình trạng nêu trên để bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến", Thiếu tá Phạm Minh Hùng, cán bộ Đội Cảnh sát trật tự, Phòng cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an Hà Nội thông tin.