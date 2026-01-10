Cảm xúc các nhà vô địch giải "An toàn là sứ mệnh, bước chân là lan tỏa"

"Tôi rất ấn tượng về giải chạy trong thời tiết giá lạnh sáng sớm hôm nay. Trời rất lạnh nhưng mọi người đều phấn khích để tạo nên một cuộc cạnh tranh thú vị và công bằng", VĐV Dương Thị Ngọc Lan, học viên thuộc cơ sở 2 Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (Hà Nội0 chia sẻ sau khi về nhất ở cự ly 10km giải chạy "An toàn là sứ mệnh, bước chân là lan tỏa".

Giải chạy do Trường đại học PCCC tổ chức nhằm hướng tới ngày chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Truyền thống Trường đại học PCCC (2/9/1976-2/9/2026), 65 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (4/10/1961-4/10/2026) với hơn 400 VĐV tham gia ở hai nội dung 10km và 4km.

VĐV Ngọc Lan thi đấu ở cự ly chạy 10km của nữ tại giải chạy "An toàn là sứ mệnh, bước chân là lan tỏa" (Ảnh: TN).

VĐV Dương Thị Ngọc Lan hào hứng khi về nhất tại giải đấu chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Truyền thống Trường đại học PCCC, 65 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (4/10/1961-4/10/2026) (Ảnh: TN).

Vượt qua rất nhiều đối thủ, VĐV Dương Thị Ngọc Lan đã giành giải nhất tại cự ly 10km với thành tích 57 phút (pace 5). Chia sẻ sau khi giành chức vô địch tại giải đấu của ngành, cô gái sinh năm 1997 bày tỏ:

"Tôi cũng đã tham gia một số giải chạy phong trào, nhưng giải chạy hôm nay đem lại cho tôi rất nhiều trải nghiệm thú vị. Giải chạy đã tạo ra một sân chơi thể thao rất ý nghĩa, không chỉ là cơ hội để cán bộ, học viên trường Đại học PCCC rèn luyện, nâng cao sức khoẻ, mà còn là cơ hội giúp chúng tôi vượt qua giới hạn của chính bản thân mình.

Trong suốt cuộc đua, mọi người đã cổ vũ rất nhiệt tình giúp chúng tôi vượt qua thời tiết giá lạnh để mang đến thành công của giải đấu".

Đáng chú ý, tiết lộ bí quyết để giành chức vô địch tại giải chạy lần này, VĐV Dương Thị Ngọc Lan khẳng định bản thân cô đã trải qua quá trình tập luyện rất nghiêm túc trước giải đấu.

"Ngay từ khi nhà trường phát động giải chạy, tôi đã lên kế hoạch tập luyện nghiêm túc. Mỗi ngày tôi dành thời gian chạy, tập sức bền, chạy tăng tốc và hít thở đúng kỹ thuật.

Bên cạnh đó, tôi cũng rèn luyện tinh thần, tập trung vào mục tiêu và chú ý ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý để đảm bảo sức khỏe. Quá trình tập luyện cũng có lúc mệt và áp lực, nhưng tôi luôn tự nhủ phải cố gắng và không bỏ cuộc. Nhờ vậy khi bước vào thi đấu, tôi khá tự tin và ổn định", VĐV Ngọc Lan chia sẻ.

VĐV Nguyễn Thọ Cương (áo xanh), học viên của Trường ĐH PCCC nỗ lực trên đường chạy 10km (Ảnh: Hải Long).

Trong khi đó, VĐV Nguyễn Thọ Cương, học viên của trường ĐH PCCC đã bày tỏ sự nuối tiếc khi chỉ về nhì ở cự ly chạy 10km của nam với thành tích 36 phút 20 giây (pace 3).

"Tôi đã từng giành 2 huy chương vàng ở Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Thái Nguyên năm 2024, nhưng lần này hơi tiếc nuối khi chỉ về nhì ở giải chạy hôm nay. Điều đó cho thấy chất lượng của giải đấu khi quy tụ nhiều VĐV giỏi tham gia.

Tôi cũng như nhiều cán bộ, học viên khác của trường chuẩn bị rất nghiêm túc cho giải đấu. Giải chạy hôm nay mặc dù trời lạnh nhưng không khí thi đấu hết sức sôi nổi, khiến các VĐV quên đi những khó khăn và tạo nên một bầu không khí thi đấu tuyệt vời", VĐV sinh năm 2006 cho biết.

VĐV Nguyễn Thọ Cương (ngoài cùng bên trái) giành giải nhì cự ly 10km (Ảnh: Hải Long).

Một VĐV khác cũng bày tỏ sự tiếc nuối không kém khi chỉ về nhì tại giải chạy của lực lượng PCCC là VĐV Đặng Ninh Huỳnh, khi VĐV sinh năm 2003 giành vị trí á quân ở cự ly chạy 4km.

"Tuy có chút tiếc nuối nhưng tôi rất vui với thành tích mình đã giành được. Lúc mới nghe nhà trường thông báo về giải chạy, tôi và nhiều bạn cảm thấy rất hồi hộp vì quy mô cũng như ý nghĩa quan trọng của giải đấu", VĐV Đặng Ninh Huỳnh cho biết.

VĐV Đặng Ninh Huỳnh giành vị trí á quân ở cự ly 4km với thành tích 13 phút 48 giây )Ảnh: NVCC).

Đường chạy hôm nay khá đẹp và thoáng, dù thời tiết giá lạnh nhưng giúp các VĐV tỉnh táo. Khi về đích tôi hơi tiếc khi chỉ kém người về nhất một khoảng cách rất ngắn, nhưng đó cũng là bài học kinh nghiệm để tôi nỗ lực hơn cho các giải chạy sau này", VĐV sinh năm 2003 chốt lại.