Cơ hội chuyển mình từ cái Tết không Táo quân

Sau 22 năm gắn bó với khán giả, chương trình Gặp nhau cuối năm của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), hay còn được gọi là "Táo quân", sẽ tạm nghỉ vào dịp Tết Nguyên đán 2026. Thay vào đó, khán giả sẽ được thưởng thức một không gian nghệ thuật mới mang tên "Quảng trường mùa xuân". Thông tin này được VTV thông báo chính thức vào trưa 7/1.

Nhiều năm qua, Táo quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu với nhiều gia đình mỗi chiều 30 Tết. Bởi vậy, thông tin này chắc chắn mang tới sự bâng khuâng, hụt hẫng, trống trải đối với nhiều người.

VTV chính thức thông báo Tết Nguyên đán 2026 sẽ không có "Táo quân" (Ảnh: VTV).

Anh Đức Nguyễn bình luận: "Không có Táo quân là điều đáng tiếc. Rất mong nhà đài có thể duy trì để chúng tôi tiếp tục được theo dõi những năm sau. Toàn bộ dàn diễn viên của chương trình, cả cũ lẫn mới, đều rất nhiệt tình, tài năng và đáng trân quý. Mong các bạn cố gắng".

"Hụt hẫng" và "trống vắng", đó là những từ ngữ được độc giả Nguyen Thanh Van mô tả khi biết Táo quân sẽ tạm dừng phát sóng ở dịp Tết Nguyên đán năm nay. Tuy nhiên, dưới góc nhìn tích cực, người này cho rằng đây có thể là cơ hội để các chương trình Tết được "thay máu" và mang lại những màu sắc tươi mới hơn cho khán giả.

"Táo quân rất hay trong hơn 20 năm qua, và thật hụt hẫng, trống vắng khi Tết thiếu nó. Nhưng món ngon ăn mãi cũng chán, thà rằng ngừng chương trình để người trong cuộc tìm lại cảm hứng mới với nghề, còn hơn cố gắng tâm huyết để rồi bị chê. Con người mà, có lúc này lúc kia, có cố gắng nhiều nhưng không thể vận hành như máy. Táo quân có thể trở lại vào một thời điểm khác với hình hài khác, khi cảm hứng đủ đầy thì tuyệt tác sẽ đáng quý hơn", bạn đọc này bình luận.

"Các chương trình giải trí cần được đổi mới cả về hình thức và nội dung. Không nên quanh quẩn mãi ở "món" Táo quân sẽ tạo ra cảm giác nhàm chán", anh Nguyễn Chí Công tiếp lời.

Có chung quan điểm, độc giả Nhung Hoàng Nguyên bình luận: "Món ngon nào ăn mãi cũng chán. Các ý tưởng sáng tạo hiện chưa đủ tầm và sức hấp dẫn, nghệ sĩ hay thì đã già còn nghệ sĩ trẻ thì chưa đủ độ chín. Đổi món là chính xác".

Việc Táo quân được thay thế bởi một chương trình mới mang tới nhiều cảm xúc lẫn lộn cho khán giả (Ảnh: VTV).

Từ câu chuyện Táo quân, bạn đọc Thanh Thảo cho rằng đây chính là cơ hội để khán giả khắt khe hơn với những chương trình truyền hình. "Nếu xét về hình thức và nội dung, Táo quân đang vô tình khiến người xem quá dễ dãi về yếu tố thẩm mỹ nghệ thuật bởi luôn đi theo một lối mòn có sẵn. Nếu có thể, chương trình 30 Tết nên mạnh dạn bỏ Táo quân và làm những chương trình Tết truyền thống giống như thập niên 80, 90 đã làm. Những giá trị truyền thống bao giờ cũng thấm lâu và khó quên, nâng cao tính thẩm mỹ và văn hoá truyền thống cho thế hệ trẻ".

Còn với chủ tài khoản Jacky Tran, người này cho rằng nếu duy trì Táo quân, nên có sự đổi mới và không nên quá phụ thuộc vào một nhóm diễn viên gạo cội. Đây sẽ là cơ sở tạo ra những nét đột phá cho chương trình này.

"Sao cứ phải phụ thuộc vào một nhóm diễn viên nhỉ? Tre già thì măng sẽ mọc, những nghệ sĩ gạo cội khi đã có tuổi, khi không còn đủ nhiệt huyết, đam mê cũng như sức khỏe nên được thay thế bởi các nghệ sĩ trẻ, có nhiều khát khao và hoài bão hơn. Họ có thể chưa đạt được tới kỳ vọng như những bậc đàn anh, song dưới sự chỉ bảo, dìu dắt của những người đi trước, tôi tin thế hệ nghệ sĩ trẻ đủ khả năng tiếp nhận, phát huy tinh thần của Táo quân thế hệ trước và phát triển, đổi mới để chương trình chuyển mình một cách rõ nét, mang lại những sự tươi mới hơn", bạn đọc này nhấn mạnh.