Dân kêu cứu vì đoạn đường "nát như tương”

Nhiều bạn đọc tại phường Vinh Phú đã liên tục phản ánh đến báo Dân trí về tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông. Hàng loạt "ổ voi, ổ trâu" xuất hiện dày đặc không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt và buôn bán của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông có tổng chiều dài khoảng 4,6km, nối từ đường Hà Huy Tập (phường Vinh Phú) qua địa bàn phường Vinh Lộc. Trong đó, 3,6km đã được đầu tư hoàn thiện từ nhiều năm trước, đảm bảo lưu thông thuận lợi.

Đường Hải Thượng Lãn Ông nát như tương ở Nghệ An (Video: Nguyễn Phê).

Tuy nhiên, đoạn còn lại dài khoảng 1km, từ đường Trương Văn Lĩnh qua khối 14, phường Vinh Phú đến giáp phường Vinh Lộc, đang trong tình trạng hư hỏng nặng nề.

Mặt đường bong tróc, nham nhở, với vô số "ổ voi, ổ trâu" buộc các phương tiện phải di chuyển chậm và liên tục tránh né. Tình trạng này đặc biệt nguy hiểm vào mùa mưa hoặc giờ cao điểm.

Mặt đường Hải Thượng Lãn Ông xuống cấp nghiêm trọng, đá sỏi lộ ra chi chít, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông (Ảnh: Nguyễn Phê).

Anh Trần Quảng, trú khối 14, phường Vinh Phú, bày tỏ sự bất an khi mỗi ngày đưa con đi học qua tuyến đường này. “Trời mưa, ổ voi ngập nước, dù ngồi trong ô tô nhưng xe vẫn lắc lư, chòng chành. Có hôm bánh xe sụp xuống hố sâu bị khuất nước, cha con tôi suýt gặp sự cố”, anh Quảng kể lại.

Không chỉ người đi đường, các hộ dân sinh sống ven tuyến đường cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Chị T.T.A. bức xúc: “Không hiểu vì sao một tuyến đường đô thị lại xuống cấp đến mức như vậy. Nhiều năm nay vẫn để nguyên, không được sửa chữa. Mỗi lần mưa xuống, tôi gần như không dám đi vào vì sợ rơi xuống hố mà không nhìn thấy”.

Người dân cho biết, trước đây khu vực đầu ngã tư giao nhau giữa đường Hải Thượng Lãn Ông và Trương Văn Lĩnh từng bị bụi tre rậm rạp che khuất tầm nhìn, gây mất an toàn giao thông.

Một "ổ voi" xuất hiện trên đường Hải Thượng Lãn Ông nhiều tháng qua nhưng vẫn chưa được khắc phục (Ảnh: Nguyễn Phê).

Sau nhiều năm kiến nghị, điểm nghẽn này mới được giải tỏa. Tuy nhiên, niềm vui chưa kéo dài thì đoạn đường tiếp giáp phía sau tiếp tục bị bỏ ngỏ, xuống cấp ngày một nghiêm trọng.

“Trời nắng thì bụi mù mịt, trời mưa lội bì bõm như đường làng. Xe gầm thấp thường xuyên bị cạ gầm, xe máy, xe đạp chao đảo, trơn trượt, rất nguy hiểm, nhất là với người già và học sinh”, một người dân sống ven tuyến đường phản ánh.

Tình trạng hư hỏng kéo dài không chỉ gây khó khăn trong việc đi lại mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, buôn bán của các hộ dân hai bên đường. Người dân cho biết đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương, mong sớm được đầu tư, hoàn thiện đồng bộ để chấm dứt cảnh “nửa đường sáng, nửa đường tối” kéo dài suốt nhiều năm qua.

Nhiều hộ dân dọc đường Hải Thượng Lãn Ông phải dùng bạt che kín cổng, nhà để hạn chế bụi khi trời nắng (Ảnh: Nguyễn Phê).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Thế Thân, Chủ tịch UBND phường Vinh Phú, cho biết theo kế hoạch, các cơ quan chức năng sẽ đổ bằng mặt đường trước Tết Nguyên đán nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân trong những ngày nghỉ lễ.

Người dân phường Vinh Phú kỳ vọng các cơ quan chức năng sớm kiểm tra, làm rõ nguyên nhân chậm hoàn thiện tuyến đường, đồng thời có giải pháp khắc phục dứt điểm, tránh để tình trạng xuống cấp kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và tiếp tục gây bức xúc trong dư luận.