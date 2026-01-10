Tập đoàn Trung Quốc trúng thầu 3 dự án hơn 100.000 tỷ đồng tại Hà Nội

Chiều 9/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Nghiêm Giới Hòa, người sáng lập Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương, doanh nghiệp tư nhân lớn của Trung Quốc trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, vận hành và quản lý cơ sở hạ tầng.

Tại buổi gặp, Thủ tướng đánh giá cao tập đoàn thời gian qua đã tham gia vào các dự án quan trọng tại Hà Nội với vai trò nhà thầu; hoan nghênh các đề xuất của tập đoàn về việc tham gia các dự án cơ sở hạ tầng lớn tại Việt Nam trong thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Nghiêm Giới Hòa, người sáng lập Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Thủ tướng đề nghị tập đoàn đầu tư nhiều hơn tại Việt Nam, hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, có các công trình, sản phẩm cụ thể, tiêu biểu gắn với chuyển giao công nghệ, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước đang phát triển rất tốt đẹp, mang lại lợi ích cho hai bên.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị Tập đoàn Thái Bình Dương nghiên cứu tiếp tục tham gia các dự án tại Việt Nam nhằm khai thác hiệu quả hơn các không gian phát triển, trong đó có dự án tàu điện ngầm từ sân bay Tân Sơn Nhất tới sân bay Long Thành.

Về phía tập đoàn, ông Nghiêm Giới Hòa cho biết Thái Bình Dương đã trúng thầu, đang triển khai 3 dự án lớn tại Hà Nội, gồm dự án xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn 2 đầu cầu, khởi công ngày 19/5/2025; dự án xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn 2 đầu cầu, khởi công ngày 19/8/2025; dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 5 Văn Cao - Hoà Lạc, khởi công ngày 19/12/2025.

Ông Hòa mong muốn tham gia các dự án hạ tầng lớn, tiếp tục hợp tác gắn bó lâu dài tại Việt Nam theo định hướng mà Thủ tướng đã có ý kiến, trong đó có hợp tác với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về tổ hợp công nghiệp đường sắt và các dự án metro tại Hà Nội, TPHCM, các dự án hạ tầng đô thị tại Hà Nội.

Đối với các dự án mà Tập đoàn Thái Bình Dương đang triển khai tại Hà Nội, tổng mức đầu tư lên tới hơn 100.000 tỷ đồng. Công trình cầu Tứ Liên có tổng mức đầu tư khoảng 19.830 tỷ đồng. Tổng chiều dài dự án hơn 5km, điểm đầu kết nối với đường Nghi Tàm, điểm cuối kết nối với đường Trường Sa.

Trong khi đó, dự án xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn 2 đầu cầu có tổng mức đầu tư khoảng 10.198 tỷ đồng. Đây là dự án được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện điều kiện giao thông kết nối qua sông Hồng, đồng thời thúc đẩy quá trình đô thị hóa khu vực, làm tiền đề cho việc thực hiện chủ trương giãn dân số, giảm áp lực giao thông trong khu vực trung tâm thành phố. Hơn nữa, dự án còn giúp giảm tải cho các cầu: Chương Dương, Long Biên, Nhật Tân, Thăng Long và Vĩnh Tuy.

Cuối cùng là dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 5 Văn Cao - Hoà Lạc, khởi công ngày 19/12/2025. Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB), dự án này có tổng mức đầu tư 72.300 tỷ đồng, bằng nguồn vốn ngân sách kết hợp kêu gọi vốn của tổng thầu EPC.

Metro số 5 có tổng chiều dài 39,6km, đi qua 20 nhà ga, 6 ga ngầm, 3 ga trên cao và 11 ga mặt đất, kết nối từ Tây Hồ đến Hòa Lạc. Dự án có 2 nhánh kết nối, tổng chiều dài các nhánh khoảng 4,8km, liên thông với 2 depot đặt tại Sơn Đồng, Dương Hòa diện tích 32ha và Hòa Lạc với diện tích 10,4ha, nằm trong quy hoạch khu đô thị Hòa Lạc.