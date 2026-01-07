Vụ chết người vì tông vào rạp cưới: Chủ nhà có phải chịu trách nhiệm?

Công an tỉnh Phú Thọ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Bùi Đức Nghĩa (49 tuổi, ở xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ) về tội Cản trở giao thông đường bộ.

Theo công an, đầu tháng 12/2025, gia đình ông L. (59 tuổi, ở xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ) thuê Nghĩa dựng rạp cưới cho con, dự kiến vào các ngày 3 và 4/1/2026. Dù biết việc lắp dựng rạp lấn chiếm vỉa hè và một phần lòng đường là hành vi không được cho phép nhưng bị can vẫn tổ chức lắp rạp.

Chiều 4/1, sau khi đám cưới kết thúc, chủ nhà yêu cầu tháo dỡ rạp nhưng do khung rạp kích thước lớn nên đến tối cùng ngày, Nghĩa vẫn chưa hoàn thành công việc, nhiều cột trụ vẫn còn trên phần đường giao thông. Đến 20h, anh Đ.V.C. (38 tuổi, ở xã Bình Nguyên, Phú Thọ) điều khiển xe máy va chạm vào cột trụ rạp cưới, dẫn tới bị thương nặng rồi tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Lâu nay, việc dựng rạp lấn chiếm lòng đường, cản trở giao thông trở thành vấn đề nhức nhối, gây bức xúc trong xã hội. Sự việc lần này tiếp tục gây ra làn sóng bất bình trong dư luận, trong đó nhiều người đề nghị lực lượng chức năng xử lý nghiêm nhằm thay đổi tư duy người dân, tránh tình huống tương tự có thể xảy ra.

Bạn đọc Chien Nguyen bình luận: "Đã đến lúc cần thay đổi suy nghĩ và quan điểm về vấn đề này. Đường là để đi, không phải để tổ chức sự kiện. Cái gì luật quy định thì bắt buộc phải tuân thủ".

"Ngày này cuối cùng cũng đến, tất cả đều phải sống văn minh lên. Tôi ủng hộ việc khởi tố ông dựng rạp, bởi làm dịch vụ thì phải lường trước được hậu quả để cảnh báo chủ nhà, còn để gây ra hậu quả thì rõ ràng ông phải chịu", anh Lê Công Cương tiếp lời.

Chung quan điểm, độc giả Sơn Bùi viết: "Đường là để đi. Nếu gia đình không có đất rộng thì tốt nhất tổ chức ở nhà văn hóa hoặc vào nhà hàng mà tổ chức. Vừa lịch sự, tiết kiệm lại an toàn".

Với chủ tài khoản có nickname Jacky Tran, ngoài trách nhiệm của bên dựng rạp, người này đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của chủ nhà trong vụ việc như sau: "Bên dựng rạp phải chịu trách nhiệm là rõ, nhưng còn chủ nhà thì sao? Không phải chính họ là bên yêu cầu và đồng ý cho bên lắp dựng lấn chiếm lòng đường hay sao?".

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Dương Đức Thắng (Giám đốc Công ty Luật Đức Trí Tín, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Điều 261 Bộ luật Hình sự 2015, người nào có hành vi đặt chướng ngại vật gây cản trở giao thông đường bộ hoặc sử dụng trái phép lề đường, hè phố, phần đường xe chạy, hành lang an toàn đường bộ dẫn đến hậu quả chết người có thể bị xử lý hình sự về tội Cản trở giao thông đường bộ. Khung hình phạt cơ bản của tội danh này là phạt tiền 30-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Trong vụ việc này, hành vi chiếm dụng lòng đường để dựng rạp cưới, cản trở giao thông dẫn tới tai nạn chết người của ông Nghĩa đã được thể hiện rõ. Bởi vậy, việc cơ quan điều tra khởi tố bị can để điều tra theo Điều 261 Bộ luật Hình sự 2015 là có cơ sở.

Bị can Bùi Đức Nghĩa (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Về phần trách nhiệm của chủ nhà là ông L., với những thông tin hiện có, chưa thể kết luận về trách nhiệm của người này. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ nhiều vấn đề như việc người này có chỉ đạo, đề xuất, cho phép hay tạo điều kiện về tinh thần hoặc vật chất để ông Nghĩa dựng rạp lấn chiếm lòng đường không; khi có phương án dựng rạp lấn chiếm lòng đường, ông L. có ngăn cản hay có các biện pháp cảnh báo về hậu quả của việc dựng rạp hay không.

Những vấn đề này sẽ cần được xác minh với sự cẩn trọng cao nhất nhằm củng cố chứng cứ, xác định vai trò của ông L. trong vụ án cũng như việc chủ nhà có phải chịu trách nhiệm liên đới trong vụ việc này hay không.