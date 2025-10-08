"Cần có camera giám sát, có biển cấm bán hàng dưới chân cầu Thanh Trì"

Một nam thanh niên đang điều khiển xe máy thì tông thẳng vào đuôi ô tô màu trắng đỗ tại làn xe máy trên đường (đoạn lối xuống cầu Thanh Trì, TP Hà Nội). Bên cạnh ô tô, một người đàn ông đang đứng bán ổi ven đường.

Cú tông mạnh khiến lái xe máy bị hất văng lên cao rồi rơi xuống đất, chiếc mũ bảo hiểm của người này cũng bị văng xa khoảng 2m.

Clip ghi lại cảnh nam thanh niên điều khiển xe máy tông thẳng vào đuôi ô tô thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Hình ảnh lái xe máy tông thẳng vào ô tô đỗ trên đường (Ảnh: Cắt từ clip).

Bên dưới bài viết đăng trên báo Dân trí, nhiều bạn đọc bức xúc về tình trạng người dân tụ tập buôn bán, ô tô dừng đỗ sai quy định trên quốc lộ 1B (đoạn dưới chân cầu Thanh Trì) gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Bạn đọc Đỗ Sự Thật cho rằng việc xử lý cần triệt để, không thể chỉ nhắm vào người dừng đỗ xe sai quy định: “Nên phạt cả người bán ổi nữa. Chính họ cũng góp phần gây mất trật tự, an toàn giao thông”.

Đồng tình với quan điểm này, bạn đọc Tươi Hùng cho rằng chính sự tồn tại của các điểm bán hàng tự phát dọc tuyến quốc lộ 1B, đoạn chân cầu Thanh Trì, đã tạo ra “cái bẫy” cho người đi đường.

“Cơ quan chức năng cần dẹp ngay cảnh bán ổi dưới chân cầu. Không có người bán thì sẽ không có người dừng lại mua, muốn xử lý triệt để cảnh người đi xe dừng lại mua hàng thì cần phải dẹp người bán”, bạn đọc đề nghị.

Trong khi đó, độc giả Lê Bình đặt câu hỏi về trách nhiệm của cơ quan chức năng trong việc để tình trạng này kéo dài suốt nhiều năm.

Anh viết: “Cần phải xem lại công tác quản lý của chính quyền địa phương. Hành vi buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường tiếp diễn nhiều năm qua, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, mà vẫn chưa bị xử lý dứt điểm”.

Cùng quan điểm, bạn An Nguyen chỉ ra, tại khu vực này vốn đã có biển cấm dừng, cấm đỗ, nhưng nhiều tài xế vẫn cố tình phớt lờ.

“Phải có camera giám sát, có biển cấm bán hàng. Ai vi phạm thì tịch thu hàng hóa, phạt thật nặng chứ cứ phạt cho có lệ rồi hôm sau lại bán tiếp thôi”, bạn đọc kiến nghị.

Một số bạn đọc phản ánh, việc dừng xe mua ổi không chỉ diễn ra dưới chân cầu Thanh Trì mà còn phổ biến ở nhiều tuyến đường khác lân cận.

“Tình trạng này diễn ra thường xuyên, không chỉ ở hướng cầu Thanh Trì - quốc lộ 5 mà còn trên đê Long Biên - Bát Tràng - Xuân Quan, hay tuyến đường Giáp Hải - Ecopark”, bạn Duc Minh phản ánh.

Từng là nạn nhân của việc “tạt đầu xe để mua ổi”, bạn đọc Nguyen Tu khẩn cầu: “Cơ quan chức năng khẩn trương dẹp ngay khu bán ổi đầu cầu Thanh Trì (phía Gia Lâm), vì tiềm ẩn quá nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông”.

Trước đó, tháng 3 vừa qua, Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Hà Nội) phối hợp với Công an phường sở tại tuần tra, xử lý tình trạng người dân tụ tập buôn bán, ô tô dừng đỗ sai quy định trên quốc lộ 1B (đoạn dưới chân cầu Thanh Trì).

Theo cảnh sát, qua ghi nhận thực tế, nhiều tài xế ô tô dừng đỗ ngay trên phần đường dành cho xe cơ giới để mua hàng (ổi), khiến các phương tiện phía sau bị ùn ứ, xe máy phải lấn vào làn ô tô, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm.