Vietbank tìm được chủ nhân giải thưởng 1 viên kim cương trị giá 500 triệu đồng

Sự kiện có sự tham dự của đại diện Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương), đại diện Ban Lãnh đạo Vietbank, các đơn vị kinh doanh và đông đảo khách hàng. Hoạt động quay số được thực hiện công khai trên hơn 230.000 mã dự thưởng hợp lệ, với sự tham gia trực tiếp của đại diện khách hàng trong từng lượt quay.

Kết quả, Vietbank đã xác định được chủ nhân của 1 giải Đặc biệt - 1 viên kim cương tròn trị giá 500 triệu đồng - gọi tên Trần Xuân Hiệp - Trung tâm kinh doanh (TTKD) Lê Trọng Tấn.

Cùng với đó, 3 giải Nhất là sổ tiết kiệm Vietbank trị giá 50 triệu đồng, thuộc về các khách hàng Lâm Văn Sáu - TTKD Hàng Xanh, Lê Văn Dũng - TTKD Vĩnh Phúc và Mai Thành Tao - TTKD Tân Quý.

Bên cạnh đó, chương trình cũng tìm ra 6 giải Nhì là sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng và 30 giải Khuyến khích là sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng, nâng tổng giá trị giải thưởng được trao gần 1 tỷ đồng.

Sự kiện có sự tham dự của bà Bùi Hoàng Yến - Đại diện Cục Xúc tiến thương mại phía Nam (đứng giữa ảnh) cùng bà Trần Tuấn Anh - Tổng giám đốc Vietbank (thứ hai từ phải sang) cùng đại diện ban lãnh đạo ngân hàng (Ảnh: Vietbank).

Ban lãnh đạo Vietbank chụp hình lưu niệm cùng khách hàng tham dự sự kiện (Ảnh: Vietbank).

Chương trình “Tiết kiệm vững vàng, nhận ngàn tài lộc” được triển khai từ ngày 3/9 đến hết ngày 31/12/2025, áp dụng cho tất cả khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại Vietbank.

Trong suốt thời gian triển khai, chương trình đã cấp hơn 230.000 mã dự thưởng, thu hút gần 15.000 lượt khách hàng tham gia hợp lệ, trao hàng chục nghìn phần quà thương hiệu cho khách hàng trên toàn hệ thống.

Ông Võ Duy Anh Dũng - Giám đốc Khối Bán lẻ Vietbank phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Vietbank).

Chia sẻ tại sự kiện, ông Võ Duy Anh Dũng - Giám đốc Khối Bán lẻ Vietbank - cho biết chương trình đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng tích cực từ khách hàng trên cả nước, đồng thời góp phần giúp Vietbank thu hút hơn 1.000 khách hàng mới.

“Giải thưởng đặc biệt là viên kim cương mang ý nghĩa biểu trưng cho thành quả xứng đáng sau quá trình tích lũy bền bỉ, cũng là thông điệp Vietbank muốn gửi gắm đến khách hàng về giá trị của sự kiên trì và định hướng tài chính dài hạn”, ông Dũng chia sẻ.

Theo định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm, Vietbank cung cấp các sản phẩm tiết kiệm với thủ tục đơn giản, kỳ hạn linh hoạt, đa dạng hình thức gửi từ tại quầy đến trực tuyến, giúp khách hàng chủ động quản lý dòng tiền và xây dựng kế hoạch tài chính hiệu quả. Lãi suất tiền gửi luôn duy trì ở mức cạnh tranh trên thị trường, cùng nhiều ưu đãi được triển khai theo từng giai đoạn, tối ưu lợi ích cho người gửi tiền.

Song song, Vietbank đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ, lấy công nghệ làm nền tảng để thúc đẩy tiến trình số hóa, hướng đến xây dựng hệ sinh thái tài chính an toàn, tiện lợi, liền mạch hơn.

Với sức lan tỏa tích cực và giá trị thiết thực mang lại cho khách hàng, chương trình “Tiết kiệm vững vàng, nhận ngàn tài lộc” tiếp tục là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chăm sóc và tri ân khách hàng của Vietbank, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng khách hàng trên hành trình tích lũy và gia tăng tài chính bền vững.

Danh sách khách hàng trúng thưởng được công bố trên website chính thức của Vietbank (Ảnh: Vietbank).

Danh sách khách hàng trúng thưởng được công bố trên website vietbank.com.vn. Khách hàng có thể truy cập tại đây hoặc liên hệ 1800 1122 để được tư vấn chi tiết về các sản phẩm tiết kiệm và dịch vụ ngân hàng số của Vietbank.