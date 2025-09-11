Hơn 50km đường nhan nhản ổ voi, ổ gà "lột xác" sau khi đầu tư 750 tỷ đồng

Dự án do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư, có tổng vốn hơn 750 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Tuyến đường chạy qua TP Cần Thơ (24km) và tỉnh An Giang (27,5km).

Công trình được triển khai từ tháng 6/2024 với mục tiêu nâng cao khả năng lưu thông, đáp ứng nhu cầu vận tải và từng bước chuyển đổi thành đường cao tốc trong tương lai.

Theo chủ đầu tư, toàn bộ công tác cào bóc tái chế và sửa chữa, nâng cấp 48 hộp cống đã được hoàn thành. Hơn 51km đường đã cơ bản được thảm nhựa xong. Hiện tại, các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện các hạng mục lắp đặt biển báo an toàn giao thông. Tổng khối lượng toàn dự án đã đạt 97%.

Các nhà thầu dự án cải tạo tuyến đường Lộ Tẻ - Rạch Sỏi đang đẩy nhanh tiến độ, làm việc 3 ca 4 kíp tại 23 mũi thi công, chủ yếu hoàn thành 16 làn dừng khẩn cấp trên toàn tuyến, sơn các vạch kẻ phân luồng,...

Công nhân đang hoàn thành dải phân cách tại nút giao Vĩnh Thạnh trên tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi.

Đoạn qua nút giao nối tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi - Tuyến tránh Long Xuyên - Cầu Vàm Cống.

Theo Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận Lê Đức Tuân, sau khi sáp nhập địa giới hành chính lưu lượng phương tiện đi qua tuyến tăng, Ban quản lý dự án đã điều chỉnh phương án thi công "ưu tiên dọc", tập trung triển khai và hoàn thành các hạng mục công việc theo chiều thẳng đứng trước, thay vì thực hiện đồng thời theo chiều ngang. Phương án này nhằm tạo mặt bằng thông suốt, phục vụ kịp thời nhu cầu đi lại của người dân.

Bên trái là ảnh tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi dày đặc ổ gà gây mất an toàn giao thông trước đó, còn ảnh bên phải là ảnh sau khi tuyến này được nâng cấp.

Dự án nâng cấp đường Lộ Tẻ - Rạch Sỏi sau khi hoàn thành sẽ giúp nâng cao năng lực vận tải, đáp ứng nhu cầu giao thông trên tuyến trục dọc phía Tây hướng tới mục tiêu nâng cấp tuyến này trở thành đường cao tốc, đồng bộ và hoàn thiện hệ thống giao thông vùng ĐBSCL.