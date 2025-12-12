Dấu hiệu giết người vụ đẩy CSGT vào đầu xe tải

Công an TP Hà Nội đang tạm giữ hình sự Đặng Từ Thịnh (48 tuổi, ở xã Phượng Dực, TP Hà Nội) để điều tra hành vi giết người.

Theo công an, chiều 11/12, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại Tỉnh lộ 429, đoạn thuộc địa phận thôn Bóng, xã Phượng Dực (huyện Phú Xuyên cũ), thì phát hiện Thịnh điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, nghi vấn xe sử dụng biển kiểm soát giả nên dừng xe để kiểm tra.

Quá trình làm việc, Thịnh xin cán bộ trong tổ công tác là đại úy Nguyễn Duy Điệp bỏ qua lỗi nhưng không được chấp nhận. Sau đó, trong lúc đại úy Điệp dắt xe của Thịnh, đối tượng bất ngờ ôm rồi đẩy người này ngã ra đường, đúng lúc xe tải đi tới. Cán bộ may mắn tránh được xe ô tô lao tới và truy đuổi, bắt giữ, bàn giao đối tượng cho cơ quan công an có thẩm quyền để xác minh, điều tra theo quy định.

Khoảnh khắc Thịnh đẩy cán bộ vào đầu xe tải (Ảnh cắt từ clip).

Hành vi của đối tượng khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ bởi sự bất chấp, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng người khác. Độc giả Nhu Chung bình luận: "Chỉ là lỗi vi phạm giao thông, vậy mà nỡ lòng nào đẩy người thực thi pháp luật vào chỗ chết, đề nghị xử lý nghiêm về tội giết người. Chỉ là mâu thuẫn không nghiêm trọng mà cách hành xử quá dã man".

"Suýt nữa thì án mạng, cần cho ngồi tù để hắn ngẫm tiếp sự đời, hối hận về sự bồng bột ở tuổi U50. Không hiểu tay này nghĩ gì mà cố tình đẩy người khác vào chỗ chết, phạt hành chính không chịu lại muốn phạt tù. Từ chỗ xử lý đơn giản, giờ sẽ to chuyện, hối cũng không kịp nữa rồi", anh Phong Le tiếp lời.

Có chung sự bất bình, bạn đọc Vu Chung viết: "Lỗi vi phạm giao thông chỉ xử phạt hành chính, mình sai thì chịu phạt, tự ý thức sửa lỗi để đảm bảo an toàn giao thông. Hễ không như ý là sân si thì không có trí tuệ, nên hành động theo cảm tính là ngu si, khi ngu si thì tội ác gì cũng dám làm".

Dưới góc độ pháp lý, với tính chất hành vi như trên, Thịnh có thể bị xử lý ra sao theo quy định pháp luật?

Luật sư Lưu Thị Kiều Trang (Giám đốc Công ty Luật Khải Hoàn Tâm, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận với thông tin công an cung cấp và dữ liệu clip tại hiện trường, bước đầu có thể nhìn nhận hành vi của Thịnh là lỗi cố ý và có tính chất hết sức nguy hiểm. Nếu tài xế xe tải không xử lý kịp thời cũng như cán bộ không kịp phản ứng, hậu quả chết người đã có thể xảy ra.

Dù mục đích thực hiện hành vi là gì, với một người có đầy đủ nhận thức và năng lực trách nhiệm hình sự, họ phải hiểu rằng đây là hành động nguy hiểm, có thể lập tức tước đoạt tính mạng người khác. Bởi vậy, dù hậu quả chết người chưa xảy ra, công an vẫn có cơ sở để tạm giữ Thịnh để điều tra về hành vi có dấu hiệu Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Trong trường hợp bị quy kết tội danh như trên, đối tượng có thể bị áp dụng tình tiết định khung "Giết người đang thi hành công vụ" theo điểm d, khoản 1 Điều này với khung hình phạt theo quy định là phạt tù 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Đặng Từ Thịnh (Ảnh: Công an Hà Nội).

Tuy nhiên, do hậu quả chết người chưa xảy ra, hành vi của đối tượng sẽ thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt theo quy định tại Điều 15 và 57 Bộ luật Hình sự 2015. Theo đó, đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình thì áp dụng hình phạt tù không quá 20 năm; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt không quá 3/4 mức phạt tù mà điều luật quy định.

Như vậy, nếu bị xử lý về tội giết người, khung hình phạt cao nhất có thể áp dụng cho đối tượng là 20 năm tù.

Ngoài ra, trong quá trình giải quyết Vụ án, các cơ quan tiến hành tố tụng cũng sẽ đánh giá đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với đối tượng. Nếu bị can có từ 2 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, căn cứ Điều 54 Bộ luật Hình sự 2015, cơ quan tiến hành tố tụng có thể xem xét áp dụng mức phạt thấp hơn so với mức phạt về tội danh bị xử lý theo quy định của pháp luật.