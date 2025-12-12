Tàu hỏa dừng khẩn cấp để tránh ô tô: Nữ tài xế có phải bồi thường?

Như Dân trí thông tin, chiều 5/12, chị H. (34 tuổi, quê Nghệ An) lái xe ô tô qua lối tự mở giao cắt đường sắt Bắc - Nam, đoạn thuộc địa bàn xã Hưng Nguyên (Nghệ An), thì xe bị trật bánh xuống đường ray và mắc kẹt.

Thời điểm này, một tàu hàng đang di chuyển đến gần đến khu vực ô tô mắc kẹt. Đoàn tàu kéo theo 24 toa hàng, tải trọng gần 850 tấn, lưu thông với vận tốc hơn 70km/h. Phát hiện tín hiệu về tình huống nguy hiểm, lái tàu đã thực hiện thao tác hãm phanh phi thường (khẩn cấp), tàu dừng cách vị trí ô tô khoảng 100m, tránh vụ va chạm có thể xảy ra. Sự cố khiến đoàn tàu phải dừng khoảng một phút, không ảnh hưởng đến lịch trình di chuyển của các đoàn tàu khác.

Theo cơ quan chức năng, lối đi tự mở này đã có biển cấm ô tô và biển cảnh báo đầy đủ, tầm nhìn tốt. Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An sau đó đã ra quyết định xử phạt hành chính nữ tài xế 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe do có hành vi điều khiển phương tiện đi vào đường cấm.

Đoàn tàu dừng khẩn cấp cách chiếc ô tô không xa (Ảnh cắt từ clip).

Sự việc khiến nhiều độc giả ngán ngẩm và đề nghị có những chế tài xử lý nghiêm khắc hơn với hành vi nguy hiểm này. Anh Lê Nguyễn Thanh viết: "Xử phạt quá nhẹ, không thể răn đe trong khi lỗi này quá nguy hiểm, hơn nhiều so với hành vi vượt đèn đỏ".

"Phải phạt nặng do gây ra nguy hiểm cho bản thân và cho đoàn tàu. Có một số người rất vô ý thức khi lái xe", độc giả Khai Nguyen bức xúc.

"Đi vào đường cấm mà sao phạt nhẹ quá. Cần phạt bổ sung, yêu cầu bồi thường vì vi phạm giao thông, khiến tàu phải dừng khẩn cấp nữa", bạn đọc Thông Nguyễn nêu quan điểm.

Vậy dưới góc độ pháp lý, với việc vi phạm quy định về giao thông khiến tàu phải dừng khẩn cấp, nữ tài xế có trách nhiệm phải bồi thường hay không?

Luật sư Trương Văn Tuấn (Trưởng Văn phòng luật sư Trạng Sài Gòn, Đoàn Luật sư TPHCM) phân tích theo khoản 1, Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015, người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

Còn theo hướng dẫn tại Điều 2 Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao, trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 584 của Bộ luật Dân sự phát sinh khi có đầy đủ các yếu tố sau đây:

Thứ nhất, có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác;

Thứ hai, có thiệt hại xảy ra về vật chất, tinh thần;

Thứ ba, có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại xảy ra và hành vi xâm phạm. Trong đó, thiệt hại xảy ra phải là kết quả tất yếu của hành vi xâm phạm và ngược lại hành vi xâm phạm là nguyên nhân gây ra thiệt hại.

Công an xử phạt nữ tài xế (Ảnh: Thành Luân).

Đối chiếu trường hợp này, nữ tài xế đã điều khiển xe vào lối đi tự mở có biển cấm ô tô và biển cảnh báo đầy đủ, tầm nhìn tốt dẫn đến bị mắc kẹt trên đường sắt. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm tới sức khỏe, tính mạng người khác cũng như gây thiệt hại về tài sản cho đơn vị kinh doanh vận tải đường sắt.

Tuy nhiên, hành vi này dù vi phạm quy định về tham gia giao thông nhưng chưa gây ra thiệt hại thực tế về vật chất, tinh thần cũng như không ảnh hưởng nặng nề đến lịch trình di chuyển, kế hoạch vận hành của các đoàn tàu khác trên tuyến. Do đó, chưa có căn cứ làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Trong trường hợp phía công ty đường sắt có đủ căn cứ chứng minh thiệt hại thực tế, cụ thể đã xảy ra khi phải dừng lại khoảng một phút để tránh va chạm thì phía công ty đường sắt có quyền khởi kiện, yêu cầu nữ tài xế bồi thường thiệt hại.

Đây có thể xem là sự cố giao thông mà lỗi thuộc về nữ tài xế điều khiển ô tô. Tuy nhiên, đây là lỗi vô ý và nữ tài xế cũng không có hành vi, lời nói xúc phạm danh dự hay uy tín, hình ảnh của công ty đường sắt nên nữ tài xế không phải xin lỗi.