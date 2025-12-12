Vụ từ chối trông giữ xe điện: Cần nâng cấp hạ tầng cho chung cư!

Những ngày gần đây, làn sóng thông báo “không nhận gửi xe điện” lan nhanh từ các chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ở tổ hợp chung cư HH Linh Đàm, với hàng chục nghìn cư dân, ban quản lý tòa nhà đã đơn phương áp dụng việc tạm dừng trông giữ xe máy điện và xe đạp điện dưới tầng hầm, viện dẫn lý do quá tải hạ tầng và lo ngại rủi ro cháy nổ. Tiếp đó, chung cư CT1 Thạch Bàn (Long Biên) thì dự kiến dừng hẳn việc trông giữ xe từ 20/12.

Tuy nhiên, động thái này vấp phải sự phản đối từ cư dân và tạo ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan: Một bên là yêu cầu cấp thiết về an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC), một bên là quyền lợi chính đáng và nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của người dân.

Toàn bộ xe điện của cư dân chung cư Kim Văn - Kim Lũ được đưa lên bãi gửi xe nổi để phòng ngừa hỏa hoạn (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Bạn đọc Minh Thiện cho rằng việc hạn chế này là hợp lý, bởi hạ tầng của các chung cư cũ không thích hợp cho xe điện. Hệ thống dây dẫn, không gian kỹ thuật và tiêu chuẩn thiết kế thời điểm đó không dự trù việc hàng trăm xe điện sạc cùng lúc.

Ở góc nhìn tương tự, độc giả Y Gop nhận định: “Quan điểm và lo lắng của các chung cư là chính đáng. Đây là rủi ro hiện hữu và không ai mong muốn rủi ro trở thành sự cố. Khi chưa có biện pháp đảm bảo phù hợp thì việc cấm hoặc hạn chế là cần thiết”.

Một số ý kiến thừa nhận, phương án của BQL chung cư có thể gây bức xúc cho người dân song không thể phủ nhận thực tế rằng tiêu chuẩn PCCC dành riêng cho khu vực gửi xe điện tại nhiều chung cư hiện vẫn chưa sẵn sàng. Việc này khiến các đơn vị bảo hiểm không dám ký hợp đồng cháy nổ, kéo theo việc BQL cũng e ngại đứng ra nhận rủi ro.

Độc giả tên Hiệp đặt câu hỏi: “Luật Nhà ở 2023 là mới, còn chung cư Linh Đàm xây từ năm nào? Hạ tầng quá tải, nếu xảy ra cháy nổ thì ai chịu trách nhiệm? Cư dân bức xúc là đúng, nhưng nếu đường điện quá tải thì hậu quả không dám nghĩ tới”.

Một số ý kiến khác nhấn mạnh rằng nếu cơ quan quản lý yêu cầu chung cư phải tiếp nhận xe điện thì cần đi kèm hướng dẫn cụ thể về kỹ thuật, quy chuẩn PCCC, cũng như phân định rõ trách nhiệm bồi thường khi sự cố xảy ra.

Độc giả Nguyễn Thanh Bình cho rằng không thể đòi hỏi chung cư cũ làm điều vượt quá khả năng.

“Hệ thống điện ở tầng hầm không thể đáp ứng nếu số lượng xe điện tăng nhanh”, bạn đọc nêu ý kiến.

Các chung cư mini rất khó bổ sung thêm không gian dành cho xe máy điện (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Độc giả Phạm Trường thẳng thắn: “Vấn đề chỗ gửi xe điện nằm ở chi phí cải tạo bãi xe. Ai sẽ trả khoản tiền này?

Ban quản lý không sở hữu chung cư, mà cư dân và chủ đầu tư mới là chủ. Do đó mọi thứ phải thông qua hội nghị nhà chung cư và nội dung chính là “đưa tiền” để ban quản lý cải tạo bãi đỗ xe.

Nếu cư dân không đồng ý chi tiền thì BQL không thể tự làm. Chưa kể, nhiều người sở hữu căn hộ cho thuê, không dùng xe điện nên càng không sẵn lòng bỏ thêm tiền.

Ngoài ra tiêu chuẩn PCCC cho bãi xe điện trong chung cư cũng chưa có. Vậy thì không thể mua bảo hiểm cháy nổ. Nếu công ty bảo hiểm không dám ký hợp đồng bảo hiểm cháy nổ thì không ai dám nhận trông giữ xe điện cả”.

Ý kiến này nhận được nhiều đồng tình, vì phản ánh đúng thực tế tại nhiều chung cư - khi nói về cải tạo, đa số cư dân ủng hộ… nhưng khi nói đến việc chia tiền, số người phản đối cũng chẳng phải ít.

Ở chiều ngược lại, một số ý kiến cho rằng xe điện là xu hướng tất yếu, và thay vì “cấm cho an toàn”, các chung cư nên tìm cách nâng cấp để đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên, phần đông đều thừa nhận điều này chỉ khả thi khi có sự tham gia của cơ quan quản lý nhà nước, hướng dẫn kỹ thuật và chính sách hỗ trợ tài chính phù hợp.